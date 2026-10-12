Tunisie: Le ministère du Commerce recrute dans 24 gouvernorats, voici les conditions

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations organisera, à partir du 10 décembre 2026 et les jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de 100 agents de contrôle économique, répartis entre les administrations centrales et plusieurs gouvernorats du pays. Les candidatures doivent être déposées en ligne au plus tard le 9 novembre 2026, conformément à un arrêté ministériel daté du 7 octobre 2026 et publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) le 9 octobre.

L'inscription s'effectue sur le site officiel du ministère (www.commerce.gov.tn ). Les candidats devront également transmettre leur dossier par courrier recommandé avec accusé de réception, à l'adresse indiquée dans l'arrêté d'ouverture du concours, lorsque ce dossier sera demandé.

Une répartition des postes entre les administrations centrales et les régions

Sur les 100 postes ouverts, 10 sont réservés aux administrations centrales et 5 à Tunis.

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Quatre postes sont prévus dans chacun des gouvernorats suivants : la Manouba, Ben Arous, Ariana, Bizerte, Nabeul, Zaghouan, Béja, Jendouba, Le Kef, Siliana, Kairouan, Kasserine, Gafsa, Sidi Bouzid, Sfax, Sousse, Mahdia, Gabès et Médenine.

Le concours prévoit également trois postes à Monastir et deux postes dans chacun des gouvernorats de Tataouine, Tozeur et Kébili.

Chaque candidat ne peut choisir qu'un seul lieu d'affectation parmi ceux proposés.

Les conditions de participation au concours

Selon l'arrêté, les candidats doivent être âgés de 35 ans au maximum au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, soit le 1er janvier 2026. Ils doivent être titulaires du baccalauréat, d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation reconnu comme équivalent à ce niveau.

Des dérogations prévues par la législation en vigueur peuvent permettre à certains candidats de bénéficier d'une exception à la limite d'âge maximale.

Le ministère précise que les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse mentionnée dans l'arrêté. Ils doivent porter la mention indiquant qu'ils concernent le concours externe de recrutement d'agents de contrôle économique. Les candidats sont tenus de respecter les délais fixés ainsi que la liste des pièces exigées.

Trois étapes de sélection

Le concours se déroulera en trois étapes successives.

La première consistera en une présélection fondée sur un classement automatisé des candidatures, selon les lieux d'affectation et le mérite des candidats. Cette sélection sera effectuée dans la limite de dix fois le nombre de postes proposés pour chaque lieu d'affectation.

La deuxième étape portera sur l'examen des dossiers et la vérification de leur conformité avec les informations communiquées lors de l'inscription en ligne.

Enfin, les candidats retenus seront convoqués à une épreuve orale.

Pour accéder à cette dernière étape, les candidats devront obtenir au moins 10 points lors de la phase de présélection. Une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve orale entraînera l'élimination du candidat.

L'admission définitive nécessitera l'obtention d'un total d'au moins 30 points. En cas d'égalité des résultats, l'âge sera retenu comme critère de départage.

Inscription en ligne et envoi des dossiers

L'arrêté prévoit que les inscriptions seront effectuées à distance sur le site électronique désigné par l'administration. Les candidats devront ensuite transmettre leurs dossiers par courrier recommandé avec accusé de réception lorsque leur envoi sera demandé, en veillant à respecter les délais et à fournir les documents requis.

La procédure impose également le choix d'un seul lieu d'affectation. Les candidats sont ainsi invités à vérifier les conditions de participation et les modalités de dépôt de leur dossier avant la clôture des inscriptions, fixée au 9 novembre 2026.