Afrique: Tourisme - le pays, troisième destination la plus visitée d'Afrique en 2025

La Tunisie se classe au troisième rang des destinations touristiques les plus visitées d'Afrique en 2025, avec 11,8 millions d'arrivées annoncées, derrière le Maroc et l'Égypte, selon un classement publié le 5 octobre 2026 par la plateforme Seasia Stats. Cette position place le pays parmi les principales destinations touristiques du continent, dans une année marquée par la progression des flux touristiques internationaux en Afrique.

Selon cette compilation, le Maroc arrive en tête avec 19,8 millions d'arrivées internationales, devant l'Égypte, qui en totalise 19 millions. La Tunisie occupe la troisième place avec 11,8 millions, suivie de l'Afrique du Sud, avec 10,5 millions d'arrivées. Le classement place ensuite le Kenya en cinquième position, avec 2,7 millions de visiteurs, devant l'Algérie (2,2 millions), la Tanzanie (2,1 millions), le Zimbabwe (1,8 million), l'Ouganda (1,6 million) et Maurice (1,4 million).

La place de la Tunisie dans ce classement intervient alors que le secteur touristique national a franchi un nouveau seuil en 2025. Le ministère du Tourisme avait annoncé que le pays avait accueilli plus de 11 millions de touristes au 22 décembre 2025, dépassant ainsi l'objectif fixé pour l'année. Cette annonce avait été faite par le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, lors d'une cérémonie consacrée notamment à la promotion du tourisme intérieur et au lancement de la préparation du programme "Tunis, capitale du tourisme arabe en 2027".

À l'échelle continentale, Seasia Stats rapporte qu'environ 81 millions d'arrivées internationales ont été enregistrées en Afrique en 2025, soit une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente. La plateforme souligne l'attrait du continent, porté par la diversité de ses patrimoines historiques, de ses paysages naturels, de ses villes, de ses plages et de ses expériences culturelles.

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Pour la Tunisie, cette troisième place met en lumière le poids de son secteur touristique dans le paysage continental. Le pays dispose d'une offre qui associe tourisme balnéaire, patrimoine archéologique et historique, richesse culturelle et paysages naturels, du littoral méditerranéen aux régions sahariennes. Ces atouts contribuent à la diversité de son offre et à son attractivité auprès de différentes catégories de voyageurs.