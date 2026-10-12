Tunisie: Le dollar poursuit sa hausse face au dinar tunisien, l'euro en baisse

Le dollar américain a poursuivi sa progression face au dinar tunisien pour atteindre 3,0085 dinars le 8 octobre 2026, tandis que l'euro a reculé à 3,3646 dinars, selon les cours moyens des devises cotées sur le marché des changes interbancaire publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Le billet vert s'échangeait à 3,0073 dinars le 7 octobre, contre 3,0048 dinars le 6 octobre et 3,0062 dinars le 5 octobre. Sur l'ensemble de la période, il a ainsi gagné 0,0023 dinar par rapport au 5 octobre, après avoir enregistré un léger repli le 6 octobre.

À l'inverse, l'euro a terminé la période sur une baisse, passant de 3,3687 dinars le 5 octobre à 3,3764 dinars le 6 octobre, avant de reculer à 3,3671 dinars le 7 octobre puis à 3,3646 dinars le 8 octobre. Il affiche ainsi une diminution de 0,0041 dinar par rapport au 5 octobre.

Évolution des cours du dollar et de l'euro

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Date Dollar américain (USD) Euro (EUR) 5 octobre 2026 3,0062 DT 3,3687 DT 6 octobre 2026 3,0048 DT 3,3764 DT 7 octobre 2026 3,0073 DT 3,3671 DT 8 octobre 2026 3,0085 DT 3,3646 DT Variation du 5 au 8 octobre (BCT) +0,0023 DT -0,0041 DT

Les cours publiés par la BCT montrent ainsi des évolutions divergentes sur les quatre jours observés : le dollar a progressé dans l'ensemble, malgré une baisse ponctuelle le 6 octobre, tandis que l'euro, après une hausse le lendemain du 5 octobre, a enregistré deux séances consécutives de recul.

Ces variations décrivent l'évolution des cours moyens interbancaires sur la période considérée. À elles seules, elles ne permettent toutefois pas de conclure à une tendance durable du marché des changes.