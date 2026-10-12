Sénégal: Moussa Ngom, l'artiste qui rêvait d'une Sénégambie sans frontières

Disparu le 11 octobre 2015, Moussa Ngom reste une figure singulière de la musique sénégalaise et gambienne. Chanteur à la trajectoire transfrontalière, fervent talibé Baye Fall et défenseur de l'unité entre le Sénégal et la Gambie, il a fait de sa musique un plaidoyer pour le rapprochement des peuples. Onze ans après sa disparition, sa voix continue de résonner à travers des titres qui ont marqué plusieurs générations.

Il avait fait de ses différences une signature et de ses convictions un étendard. Avec ses chaussures et ses chaussettes dépareillées, ses tenues bariolées et sa voix reconnaissable, Moussa Ngom ne passait pas inaperçu. Derrière cette allure singulière se dessinait toute une philosophie : celle d'une Afrique plurielle, où les différences ne divisent pas, mais composent une même mélodie. L'artiste avait choisi de porter ce message jusque dans son apparence.

Né en Gambie sous le nom de Bala Jigii Musa, Moussa Ngom a grandi avec la musique pour horizon. C'est au sein du Guelewar Jazz Band, à Banjul, qu'il commence à se faire connaître. Son talent le conduit ensuite au Sénégal, où il rejoint le Super Diamono, le mythique orchestre dirigé par Omar Pène. Cette étape marque un tournant dans sa carrière et contribue à son ancrage dans le paysage musical sénégalais.

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Une voix, deux peuples

Chez Moussa Ngom, le parcours artistique raconte aussi une histoire de liens. Né en Gambie, devenu une figure familière de la scène sénégalaise, il incarnait cette proximité culturelle entre deux pays que la géographie sépare, mais que l'histoire, les langues et les traditions rapprochent. Sa musique se faisait l'écho de cette communauté de destin.

Son engagement pour l'unité sénégambienne ne relevait pas du simple discours. Il se lisait dans ses choix, dans son parcours et jusque dans ses tenues.Le chanteur sénégambien Moussa Ngom avait aussi fait de son habillement une véritable signature artistique.Mais le détail le plus frappant de sa garde-robe restait sans doute ses chaussures et ses chaussettes de couleurs différentes.

Un choix vestimentaire qui pouvait sembler extravagant aux yeux de certains, mais qui portait un message précis.Il expliquait qu'il ne porterait pas de chaussures identiques tant que son rêve d'une Sénégambie unie ne serait pas réalisé. Son habillement était ainsi devenu un symbole de son engagement panafricain et de son attachement aux deux peuples. Une manière originale de rappeler que l'harmonie n'exige pas l'uniformité.

Ses chansons ont ainsi porté des valeurs de paix, de partage, de tolérance et de cohésion sociale. À travers ses compositions en wolof et en mandingue, il a su toucher des publics au-delà des frontières linguistiques. Sa voix appartenait à deux pays, mais son message s'adressait à tout un continent.

Des chansons entrées dans la mémoire collective

Moussa Ngom n'était pas seulement un artiste engagé. Il était aussi un chanteur populaire dont les morceaux ont traversé les générations. « Sama yaye demna Ndar », « Circulation Lamp Fall » et « Artiste dou danou » figurent parmi les titres qui ont marqué son répertoire. Des chansons qui rappellent la capacité de l'artiste à inscrire ses mélodies dans le quotidien des mélomanes.

Avec « Artiste dou danou », il semblait livrer une véritable profession de foi. L'expression, qui signifie qu'un artiste ne disparaît pas, prend une résonance particulière depuis sa mort. Car si l'homme s'en est allé, ses chansons continuent de circuler, de réveiller les souvenirs et de rassembler ceux qui ont grandi avec sa musique.

Sa foi occupait également une place centrale dans sa vie. Fervent talibé Baye Fall, attaché à l'héritage spirituel de Cheikh Ibrahima Fall, il affichait une proximité assumée avec les valeurs de simplicité, de dévouement et de générosité associées à cette voie. Son attachement spirituel constituait une autre facette de cette personnalité singulière, qui associait convictions, musique et engagement.

Un dernier concert avant le silence

Le 11 octobre 2015, Moussa Ngom s'éteint à Dakar, à l'âge de 62 ans, à la suite d'un malaise. Quelques heures auparavant, il s'était encore produit sur la scène du Just 4 U. Il venait de chanter, de retrouver son public et de partager ce qui constituait l'essence même de son existence : la musique. La scène avait été son dernier rendez-vous avec les mélomanes.

Sa disparition a laissé un vide dans le paysage musical sénégambien. Elle a également ravivé le souvenir d'un artiste qui avait consacré une grande partie de sa vie à rapprocher les peuples. Au-delà de ses performances, Moussa Ngom laisse l'image d'un homme qui avait choisi de faire de son art un espace de rencontre entre deux cultures étroitement liées.

Onze ans après sa disparition, son héritage se mesure à la persistance de ses chansons et à la portée de son message. Son parcours rappelle que la musique peut dépasser les frontières, rapprocher les peuples et donner un visage à la fraternité.