Sénégal: Nécrologie - Le directeur de l'hôpital régional de Matam meurt dans un accident

Un accident tragique s'est produit ce samedi aux environs de 22 heures, sur l'axe Ndioum-Matam. Le bilan provisoire fait état d'un mort et d'un blessé grave.

Il s'agit du directeur de l'hôpital régional de Matam, Dr Ibrahima Sow, qui a perdu la vie sur le coup, et celui du centre hospitalier régional d'Ourossogui grièvement blessé et évacué en urgence.

Selon notre source, les deux responsables sanitaires étaient sur le chemin du retour après avoir pris part, dans la ville de Ndioum, dans le département de Podor, à la cérémonie de lancement de la campagne de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, présidée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Ibrahima Sy.

La rédaction du Soleil Digital présente ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble du personnel de l'hôpital régional de Matam. Elle souhaite également un prompt rétablissement au directeur du centre hospitalier régional d'Ourossogui.