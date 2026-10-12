Afrique: CAN de futsal 2026 - Hicham Dguig, le maître d'oeuvre d'une génération dorée

À l'approche de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de futsal 2026, organisée au Maroc, Hicham Dguig s'apprête à conduire à nouveau les Lions de l'Atlas dans leur quête d'un quatrième sacre continental, avec l'ambition de poursuivre une dynamique qui a permis au futsal marocain de s'imposer parmi les références du continent.

À la tête de la sélection nationale depuis plusieurs années, le technicien marocain a accompagné l'essor du futsal national et contribué à l'installation du Maroc au sommet de la hiérarchie africaine.

Sous sa conduite, les Lions de l'Atlas ont remporté les CAN de 2016, 2020 et 2024, construisant progressivement un palmarès qui traduit la régularité de la sélection sur la scène continentale.

Cette continuité constitue l'un des principaux atouts du Maroc à l'approche de la prochaine échéance. Le groupe a acquis une expérience importante des grandes compétitions et s'appuie sur une identité de jeu construite au fil des années.

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Pour Hicham Dguig, l'enjeu sera toutefois de maintenir cette dynamique dans une compétition disputée à domicile. Le statut de tenant du titre et la pression liée à l'organisation constituent autant de facteurs auxquels les Lions de l'Atlas devront répondre avec maîtrise.

Le sélectionneur pourra notamment compter sur un groupe habitué aux rendez-vous internationaux et sur une nouvelle génération appelée progressivement à prendre davantage de responsabilités au sein de l'équipe nationale.

L'objectif demeure clair : conserver le trophée continental et offrir au public marocain un nouveau sacre. Pour y parvenir, le Maroc devra d'abord franchir l'obstacle de la phase de groupes, où il sera opposé à l'Algérie, à la Libye et à la Zambie.

Au-delà du résultat sportif, cette CAN s'inscrit dans la continuité d'un projet qui dépasse les seules performances de l'équipe nationale. Le développement de la formation, l'élévation du niveau du championnat national et la multiplication des confrontations internationales ont accompagné la progression du futsal marocain.

Avec Hicham Dguig à la barre, les Lions de l'Atlas abordent ainsi cette nouvelle campagne avec l'ambition de confirmer leur domination africaine et de poursuivre leur ascension au plus haut niveau international.