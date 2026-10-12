Maroc: Four Seasons renforce son ancrage au Royaume avec un quatrième établissement prévu à Tanger

Après Marrakech, Casablanca et Rabat, Four Seasons prépare son implantation à Tanger. Ce nouveau resort, développé au sein de Royal Resort Cap Malabata, étendra la présence du groupe sur le littoral méditerranéen et enrichira son offre dans l'hôtellerie de luxe au Maroc.

Four Seasons poursuit son développement au Maroc. Le groupe a annoncé, le 8 octobre, un partenariat avec Royal Resort Cap Malabata, société de développement immobilier soutenue par GFH Bank, pour la création d'un resort à Tanger. À son ouverture, cet établissement sera la quatrième adresse marocaine de l'enseigne, aux côtés du Four Seasons Resort Marrakech, du Four Seasons Hotel Casablanca et du Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr. Four Seasons Resort Tangier Fin...

Cette implantation donnera une nouvelle dimension géographique à sa présence dans le Royaume. Avec Tanger, Four Seasons ajoutera une destination méditerranéenne à un portefeuille associant déjà séjour touristique, hôtellerie urbaine et patrimoine architectural.

Un resort sur les hauteurs de Cap Malabata

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le futur Four Seasons Resort Tanger prendra place sur les falaises de Cap Malabata, avec des vues sur la Méditerranée, le détroit de Gibraltar et les côtes espagnoles. Selon le communiqué, il comptera 99 chambres et suites, dont 27 villas indépendantes, et disposera d'une façade maritime de plus de 260 mètres.

Le cabinet Arjitec assurera la conception architecturale, tandis que Goddard Littlefair signera l'aménagement intérieur. Le projet prévoit des piscines, quatre espaces de restauration, un spa et un centre de fitness. Il proposera également le programme pour enfants « Kids For All Seasons », ainsi que des espaces modulables pour les réunions, les célébrations et les événements privés.

D'après les indications des promoteurs, le site se situera à environ 15 minutes de la gare TGV de Tanger et à 45 minutes de l'aéroport Tanger Ibn Battouta. Le communiqué ne précise toutefois ni la date d'ouverture ni le montant de l'investissement consacré au resort.

Une quatrième adresse pour diversifier l'offre marocaine

Pour Ricardo Suarez, directeur du développement du groupe Four Seasons, le projet doit prolonger la présence de l'enseigne au Maroc tout en proposant un établissement qui reflète le caractère de Tanger, son cadre côtier et son patrimoine culturel.

Abdulwahed Al Kooheji, directeur général de Royal Resort Cap Malabata, met pour sa part en avant la situation stratégique de la ville et son environnement maritime. Selon lui, le partenariat vise à renforcer l'offre hôtelière de luxe de Tanger et à accompagner son développement comme destination régionale et internationale.

Le poids de cette implantation peut aussi se lire sous un angle économique. Une adresse supplémentaire au sein d'un réseau international offre à la destination de nouveaux canaux de commercialisation auprès d'une clientèle à fort pouvoir d'achat. Elle peut favoriser des séjours combinant plusieurs villes marocaines et générer des dépenses dans la restauration, les transports et les activités culturelles. L'ampleur de ces retombées dépendra notamment de la place accordée à l'emploi, à la formation et aux fournisseurs locaux dans le fonctionnement du futur établissement.

Un projet inscrit dans un développement plus large

Le resort s'intégrera à Royal Resort Cap Malabata, un programme immobilier et touristique couvrant, selon son développeur, une superficie de 1,10 million de mètres carrés. L'ensemble prévoit environ 1 200 unités résidentielles, comprenant des villas et des appartements, ainsi que quatre établissements hôteliers.

Des équipements sportifs, un centre de conventions, un spa et des clubs de plage figurent également parmi les composantes annoncées. Le futur Four Seasons constituera ainsi l'un des volets hôteliers de ce développement, tout en ouvrant une nouvelle étape dans l'expansion marocaine du groupe.