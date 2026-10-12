Afrique: André Flahaut - Le discours royal au parlement, un acte d'ouverture et de dialogue avec les partenaires du Royaume

11 Octobre 2026
Libération (Casablanca)

Le Discours prononcé vendredi par SM le Roi Mohammed VI devant les membres des deux chambres du Parlement constitue « un acte d'ouverture et de dialogue avec les pays partenaires du Maroc, en faveur de relations redéfinies sur la base d'une logique de coopération renforcée et de respect mutuel », a souligné le ministre d'Etat belge, André Flahaut.

Dans Son Discours, Sa Majesté le Roi a mis en avant la nécessité de construire un partenariat renouvelé avec les pays voisins et partenaires européens du Royaume, sur la base d'une volonté politique affirmée et d'un engagement volontaire, a indiqué M. Flahaut dans une déclaration à la MAP.

Pour le ministre d'Etat belge et ancien président de la Chambre des représentants de Belgique, cette Orientation Royale revêt une importance particulière dans un contexte marqué par les tensions autour de la migration, « un sujet qui doit avant tout être abordé dans sa dimension humaine ».

« Le Discours Royal témoigne aussi de la volonté résolue du Souverain de promouvoir une approche de coopération plus respectueuse de la dignité humaine, fondée sur des bases claires et inexploitables par des groupes d'intérêt ou des partis politiques dont la seule préoccupation est de fermer les portes de l'Europe », a-t-il insisté.

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M. Flahaut, également ancien ministre de la Défense, a souligné l'importance accordée par SM le Roi au caractère souverain et volontaire du partenariat, y voyant un « principe essentiel pour construire des relations de voisinage renouvelées et prévenir l'instrumentalisation politique de la question migratoire ».

Par ailleurs, M. Flahaut a indiqué que le Discours Royal est une véritable feuille de route, qui embrasse les principales préoccupations du Maroc, de la consolidation des acquis économiques et diplomatiques à la poursuite des réformes institutionnelles et sociales.

Il a notamment mis en exergue l'importance accordée par le Souverain à la conciliation entre croissance économique et justice sociale et territoriale, ainsi qu'au développement des infrastructures stratégiques dans les différents secteurs.

M. Flahaut a, en outre, souligné que le Discours Royal ne se limite pas à dresser le bilan des progrès accomplis, mais met également l'accent sur la nécessité de poursuivre les efforts en faveur d'institutions davantage à l'écoute des citoyens, notamment des jeunes, et d'un développement profitant à l'ensemble des régions et des populations.

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