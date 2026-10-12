Sénégal: Miss Littérature Sénégal - Dix candidates en lice pour la finale du 14 novembre

La deuxième édition de Miss Littérature Sénégal connaît ses dix finalistes. À l'issue de la demi-finale organisée le samedi 10 octobre 2026, au Complexe culturel Léopold Sédar Senghor de Pikine, dix candidates ont décroché leur ticket pour la grande finale, prévue le 14 novembre prochain à l'Institut français de Dakar.

La compétition entre dans sa dernière ligne droite. Lancée pour promouvoir le livre, la lecture et l'excellence intellectuelle féminine, Miss Littérature Sénégal entend également mettre en lumière les jeunes talents littéraires du pays.

Elles étaient en lice pour franchir cette étape décisive. Au terme de la demi-finale, dix candidates ont été retenues pour poursuivre l'aventure. Il s'agit de Khadidiatou Kane, Fatou Binetou Sène, Aïcha Rose Niassy, Mame Mbayame Niang, Dieynaba Bâ, Niama Boumaré, Aïda Bâ, Sophie Charlene Nasala, Fatoumata Diagne et Ndeye Ndiaye.

La finale, prévue le 14 novembre 2026 à l'Institut français de Dakar, constituera la dernière étape de cette deuxième édition. Les candidates auront l'occasion d'y défendre leur parcours et leur engagement en faveur de la littérature.

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À travers cette initiative, le comité d'organisation, dirigé par Salamata Ousmane Diallo, réaffirme son ambition de faire de la lecture et de la culture des leviers d'épanouissement et de valorisation du potentiel intellectuel féminin. Au-delà du concours, Miss Littérature Sénégal entend contribuer au rayonnement de la littérature sénégalaise et encourager les jeunes femmes à investir davantage l'univers du livre.