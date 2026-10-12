Afrique: MMA - Abdoulaye Kane terrasse Badr Medkouri et relance sa dynamique

Abdoulaye Kane a signé une victoire retentissante face au Marocain Badr Medkouri, samedi 10 octobre, à Casablanca. Engagé dans le combat principal de l'événement PFL Africa, le poids lourd sénégalais s'est imposé par KO technique dès le premier round, renouant ainsi avec le succès après sa défaite d'avril dernier.

Selon les résultats publiés par la Professional Fighters League (PFL), Abdoulaye Kane a mis fin au combat à 4 minutes et 6 secondes du premier round, grâce à un KO technique. Cette performance lui permet de rebondir après son revers concédé face au Britannique Justin Clarke, le 10 avril 2026, à Pretoria, en Afrique du Sud.

Cette victoire s'inscrit dans le parcours d'un combattant qui s'est progressivement fait une place sur la scène internationale des arts martiaux mixtes. Né et grandi aux Parcelles Assainies, à Dakar, Abdoulaye Kane a construit son parcours entre petits métiers, séjour au Maroc et pratique du sambo avant de se tourner vers le MMA professionnel, selon un portrait publié par Le Soleil en juillet 2026.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec cette victoire à Casablanca, le Sénégalais confirme sa capacité à rebondir dans une catégorie où la puissance et l'efficacité peuvent faire basculer un combat en quelques secondes. Son succès face à Badr Medkouri lui permet de reprendre sa marche en avant au sein de la PFL, une organisation qui contribue au développement du MMA sur le continent africain.