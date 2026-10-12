Afrique: Le Président du CST reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République du Burundi au Soudan

12 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, commandant général des forces armées, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu dimanche au Palais Républicain les lettres de créance de l'ambassadeur Omar Ntzimberi, ambassadeur de la République du Burundi auprès de la République du Soudan, en présence du ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur burundais a dit: « J'ai transmis au président du conseil de souveraineté les salutations et les voeux de Son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi et Président de l'Union africaine, et ses voeux de bonne santé pour lui et de progrès et de prospérité pour le peuple soudanais.

L'ambassadeur Ntzimberi a affirmé le souci inchangé du président de la République du Burundi soutenant l'unité, la souveraineté, la sécurité et la stabilité du Soudan, ainsi que son soutien au peuple soudanais pour surmonter les défis actuels.

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