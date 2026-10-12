Soudan: Le Président du CST reçoit les lettres de créance de l'ambassadeur de la Biélorussie au Soudan

12 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu dimanche au Palais Républicain les lettres de créance de l'ambassadeur de la Biélorussie au Soudan, Yevgeny Sobolovsky., en présence du ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur biélorusse a dit qu'il se réjouissait de présenter ses lettres de créance à Son Excellence le Président du Conseil de Souveraineté, précisant que son pays entretenait des relations étroites avec les pays africains, à la tête desquels le Soudan, faisant allusion aux relations de coopération conjointe qui lient la Biélorussie et le Soudan

L'ambassadeur biélorusse a ajouté que les deux pays partageaient des points de vue identiques sur de nombreuses questions régionales et internationales, faisant allusion à la coordination constante au sein des instances régionales et internationales

Il a ajouté que son pays entretenait une coopération étroite avec le Soudan dans les domaines économique et commercial, ainsi que la coopération dans le domaine de la technologie agricole.

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