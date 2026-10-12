Soudan: Kamil Idris - La volonté du peuple soudanais est un rempart contre les menaces

12 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, DR. Kamil Idris, a salué les sacrifices des forces armées et de leurs soutiens, félicitant le peuple soudanais pour les victoires remportées sur les différents fronts face aux Forces rebelles de soutien rapide (FSR).

S'adressant à l'ouverture du Forum stratégique de l'espoir à Khartoum, qui vient sous le thème « Une vision claire, une stratégie unifiée, une mise en oeuvre rigoureuse », il a affirmé que la volonté du peuple, la position stratégique du Soudan et l'abondance de ses ressources constituaient un rempart contre toute atteinte aux acquis du pays.

Le Premier ministre a souligné que le forum visait à traduire les aspirations nationales en plans concrets pour améliorer la sécurité et les conditions de vie, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, et à faire de la paix une priorité. Il a appelé à mobiliser les efforts des autorités, des experts et du secteur privé pour relever les défis du pays.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.