Soudan: Kamil Idris - La volonté du peuple soudanais est un rempart contre les menaces

Le Premier ministre, DR. Kamil Idris, a salué les sacrifices des forces armées et de leurs soutiens, félicitant le peuple soudanais pour les victoires remportées sur les différents fronts face aux Forces rebelles de soutien rapide (FSR).

S'adressant à l'ouverture du Forum stratégique de l'espoir à Khartoum, qui vient sous le thème « Une vision claire, une stratégie unifiée, une mise en oeuvre rigoureuse », il a affirmé que la volonté du peuple, la position stratégique du Soudan et l'abondance de ses ressources constituaient un rempart contre toute atteinte aux acquis du pays.

Le Premier ministre a souligné que le forum visait à traduire les aspirations nationales en plans concrets pour améliorer la sécurité et les conditions de vie, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, et à faire de la paix une priorité. Il a appelé à mobiliser les efforts des autorités, des experts et du secteur privé pour relever les défis du pays.