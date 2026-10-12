Soudan: Le conseiller du Premier ministre dénonce les attaques contre les infrastructures civiles en Arabie saoudite

12 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le conseiller du Premier ministre soudanais, Mosleh Nassar, a condamné les attaques visant les civils et les infrastructures civiles en Arabie saoudite, les qualifiant d'actes odieux et de crimes terroristes nécessitant une réaction ferme aux niveaux régional et international.

Dans une déclaration à la presse dimanche, il a estimé que le ciblage de l'aéroport international du Roi Khaled et d'autres sites civils constituait une grave menace pour la stabilité du Royaume appelant la communauté internationale à aller au-delà des déclarations de condamnation et à prendre des mesures concrètes pour établir les responsabilités et dissuader les auteurs de ces attaques.

M. Nassar a réaffirmé la profondeur des relations entre le Soudan et l'Arabie saoudite, saluant le soutien du Royaume au peuple soudanais face à la guerre menée par les Forces de soutien rapide (FSR). Il a souligné que l'Arabie saoudite occupait une place religieuse majeure dans le monde musulman et que toute attaque contre le Royaume « constituait une atteinte aux convictions religieuses de l'ensemble des musulmans »

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