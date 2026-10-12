Soudan: Le Soudan condamne fermement l'attaque des Houthis contre l'aéroport international du Roi Khaled à Riyad

Le gouvernement soudanais a condamné avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste menée samedi 10 octobre par la milice houthie contre l'aéroport international du roi Khaled, dans la capitale saoudienne, Riyad. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'attaque a fait 12 morts, dont un ressortissant soudanais, et 309 blessés parmi les civils.

Dans un communiqué publié dimanche, le gouvernement soudanais a dénoncé l'attaque contre une infrastructure civile vitale, estimant qu'elle constituait une violation flagrante du droit international humanitaire, une atteinte à la souveraineté de l'Arabie saoudite ainsi qu'une grave menace pour la sécurité de l'aviation civile et la paix et la sécurité régionales et internationales.

Khartoum a réaffirmé sa pleine solidarité avec l'Arabie saoudite, sa direction, son gouvernement et son peuple, et son soutien aux mesures légitimes prises par le Royaume pour protéger sa souveraineté, sa sécurité, son intégrité territoriale et la vie de ses citoyens et des résidents sur son territoire.

Le gouvernement soudanais a également présenté ses sincères condoléances aux dirigeants saoudiens, au peuple du Royaume et aux familles de toutes les victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

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Réaffirmant sa condamnation sans réserve de tous les actes terroristes visant les civils et les infrastructures essentielles, le Soudan a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités face à de telles attaques et à agir pour prévenir toute menace contre la sécurité et la stabilité de la région.

Le communiqué souligne que la sécurité et la stabilité de l'Arabie saoudite constituent un pilier essentiel de la stabilité régionale et que la solidarité avec le Royaume face à de telles attaques relève d'un devoir fraternel et d'une responsabilité collective.