Maroc: La Khayma sahraouie, l'attraction première du Salon de l'artisanat marocain de Copenhague

Dressée au milieu du Salon de l'artisanat marocain, qui a ouvert ses portes dans le cadre des Journées culturelles marocaines de Copenhague, la Khayma sahraouie, symbole de la culture hassanie, s'est imposée comme l'attraction première de ce salon qui présente, du 9 au 18 octobre, la richesse et la diversité du patrimoine culturel du Royaume.

Montée par la Chambre d'artisanat de Guelmim-Oued Noun, la Khayma a reçu samedi la visite de l'ambassadeur du Maroc au Danemark, Fatiha Layyadi, qui a mis l'accent sur l'apport culturel de cette région des provinces du sud du Royaume, qui dispose d'un patrimoine riche et diversifié, façonné par son histoire de carrefour d'échanges et de rencontres entre l'Atlantique, le Sahara et l'espace culturel marocain dans son ensemble.

Les Journées culturelles marocaines de Copenhague, qui sont à leur 2e édition, célèbrent cette année deux régions marocaines, Guelmim-Oued Noun et Fès-Meknès, dont les Chambres d'artisanat ont mobilisé leurs meilleurs artisans pour représenter dignement le Maroc lors de ce Salon, qui a attiré des visiteurs curieux et très intéressés parmi les Danois et les communautés marocaine et arabe établies au Danemark ainsi que les touristes qui visitent la capitale danoise en cette période de vacances d'automne.

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Les stands montés pour l'occasion ne désemplissent pas, alors que les organisateurs s'attendent à un succès qui va égaler, sinon dépasser, celui de l'édition précédente de 2017, confiants quant à l'intérêt que suscitent les produits artisanaux marocains présentés, lesquels touchent notamment à la tapisserie, la dinanderie, le caftan, la maroquinerie, l'ébénisterie et la poterie.

L'objectif principal de la participation de la Chambre d'artisanat de Guelmim-Oued Noun est de promouvoir les produits artisanaux du Sahara marocain à l'international, a déclaré à la MAP le président de la chambre, Fakhri Faraji, précisant que 13 artisans de la région ont fait le déplacement à Copenhague « déterminés à représenter leur région comme il se doit ».

Les artisans de Guelmim-Oued Noun se sont bien développés et structurés ces dernières années et commencent à avoir des ambitions plus grandes en se projetant, notamment, vers les marchés internationaux, à travers la participation à des salons comme celui de Copenhague, a-t-il souligné.

Tous les artisans participants sont optimistes quant à la réussite de leur mission à Copenhague et la représentation de leur pays de la manière la plus digne et la plus honorable, a indiqué M. Faraji.

Pour le président de la chambre de l'artisanat de Fès-Meknès, Naji El Fakhari, le Salon de Copenhague a élu domicile cette année en plein centre de la Capitale danoise, dans le quartier multiculturel très animé de Nørrebro, pour toucher le maximum de visiteurs et faire encore mieux que l'édition de 2017.

Les 25 artisans de la région, qui se sont déplacés au Danemark, sont enthousiastes et déterminés à promouvoir les produits artisanaux de Fès-Meknès particulièrement auprès des Danois, qui dans leur majorité ne connaissent pas bien forcément le Maroc et sa culture, à cause de l'éloignement géographique et culturel.

Initié par le Conseil dano-marocain, en partenariat avec les Chambres d'artisanat de Fès-Meknès et de Guelmim Oued Noun, et le secrétariat d'État chargé de l'Artisanat et l'Économie sociale et solidaire, les Journées culturelles marocaines à Copenhague se veulent une invitation à découvrir le Maroc à travers son patrimoine culturel riche et diversifié, témoin du talent et de la créativité du Marocain à travers les temps.

Les différents stands reflètent si bien cette diversité en dévoilant une profusion de produits réalisés avec tant d'amour et de professionnalisme, représentant plusieurs branches de l'artisanat marocain comme la tapisserie, la dinanderie, le caftan, la maroquinerie, l'ébénisterie et la poterie.

Le moment fort de la première journée était un défilé de Caftan, riche en couleurs, qui a mis l'accent sur la diversité et le raffinement de l'art marocain. Il a été suivi avec admiration par une assistance conquise sur fond de chants puisés dans le riche répertoire musical marocain.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de l'ambassadeur du Maroc à Copenhague, Fatiha Layadi, aux côtés des ambassadeurs de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de l'Irak et de la Palestine, ainsi que plusieurs invités de marque dont des responsables danois, des représentants de la société civile et de plusieurs personnalités du monde des arts, de la culture et de la politique, en plus de membres de la communauté marocaine établie au Danemark.