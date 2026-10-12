Maroc: Al Haouz - Réouverture des routes et pistes principales affectées par les fortes précipitations orageuses

La mobilisation intensive des autorités provinciales d'Al Haouz, en coordination avec les services provinciaux de l'Équipement et les collectivités territoriales, a permis la réouverture des routes et pistes affectées par les fortes pluies orageuses enregistrées dans la province depuis vendredi soir, et le rétablissement de la situation à la normale.

Les précipitations exceptionnelles enregistrées au niveau de la province avaient entraîné une hausse notable du débit de plusieurs cours d'eau et oueds, provoquant des perturbations de la circulation sur plusieurs routes et pistes principales.

Selon les autorités locales, plusieurs pistes rurales ont ainsi été rouvertes au niveau des douars Aït Cham El-Houa, Amertou et Assaka, relevant de la commune d'Iguerferouane, permettant un retour à la normale grâce à la mobilisation des moyens logistiques et ressources humaines nécessaires.

La circulation a également été rétablie sur la route nationale (RN) n°7 reliant Marrakech à Taroudant, après des interventions menées au niveau du douar Marguen, du tronçon de Tibidart au niveau de la chaâba Ighzer Noumzil, à proximité du douar Takim, ainsi que de la chaâba Talat Nourhal, dans la zone de « Raha », relevant de la commune d'Asni.

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Ces opérations ont aussi porté sur la réouverture de la route provinciale (RP) n°2017, qui avait été fermée en raison de chutes de pierres et de glissements de terrain. La circulation y a été rétablie dans des conditions sécurisées et sous surveillance continue.

De même, les équipes sont intervenues pour dégager les éboulements rocheux au point kilométrique (PK) 37 de la même route provinciale, à proximité du douar « Tafza », relevant de la commune d'Ourika, sans qu'aucune interruption de la circulation ne soit enregistrée.

La circulation a par ailleurs été rétablie sur la RP n°2009, au niveau de l'oued El Bahja, après l'évacuation des débris charriés par le cours d'eau, alors que les travaux se poursuivent pour dégager les terres et les pierres tombées au niveau de Tamgounsi et Tamatert, sur la RP n°2030 reliant les communes d'Asni et d'Imlil.

Ces interventions s'inscrivent dans le cadre d'une série d'opérations menées de manière continue par les autorités provinciales afin de rouvrir les routes et pistes fermées et de sécuriser la circulation, parallèlement à l'adoption de plusieurs mesures préventives destinées à faire face aux éventuelles conséquences des intempéries.

Les autorités provinciales et les services concernés poursuivent le suivi de la situation sur le terrain, tout en appelant les usagers de la route à la vigilance et en organisant la circulation afin de prévenir tout incident et de préserver la sécurité des citoyens, particulièrement dans ces conditions météorologiques difficiles.