Maroc: Le film tunisien « Ightirab » remporte le Grand Prix du Festival de cinéma méditerranéen de Tétouan

Le film « Ightirab » (Exil) du réalisateur tunisien Mehdi Hmili, a remporté, samedi, le Grand Prix « Tamouda » en clôture de la 31e édition du Festival de cinéma méditerranéen de Tétouan.

Le jury de la compétition officielle de cette édition, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a distingué ce film, qui est une coproduction -Tunisie, Luxembourg, France, Qatar, Arabie saoudite, 2025-, pour sa trame dramatique et son récit abordant le conflit intense entre les pratiques capitalistes et les travailleurs.

Le Prix spécial du jury « Mohamed Reggab » a été décerné au film français « Les Survivants du Che » de Christophe Dimitri Reveille, tandis que le Prix de la première œuvre « Azzedine Meddour » est revenu au film italien « Ô mon cœur » de Margherita Spampinato.

Le prix du meilleur rôle masculin a été attribué à l'acteur marocain Omar Lotfi pour son rôle dans le film « Mira » du réalisateur Nour-Eddine Lakhmari, alors que l'actrice marocaine Safaa Khatimi a remporté le prix du meilleur rôle féminin pour son interprétation du personnage principal dans le même film.

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Quant au prix de la critique « Mustapha Mesnaoui », il a également été décerné au film « Ightirab », tandis que les films « Qui vit encore » du réalisateur français Nicolas Wadimoff et « Souillée » des réalisateurs espagnols Barbara Mestanza et Marc Pujolar ont obtenu une mention spéciale.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de la Fondation du Festival de cinéma méditerranéen de Tétouan, Abdellatif El Bazi, a souligné que la 31e édition du festival a été à la hauteur des attentes et des aspirations tant des organisateurs que du public, mettant en avant la forte affluence enregistrée lors des projections de la compétition officielle, ainsi que l'interaction positive avec les diverses activités artistiques et intellectuelles au programme.

M. El Bazi a indiqué que les films de la compétition officielle ont attiré un large public et suscité l'appréciation des observateurs et des passionnés de cinéma, tandis que les séminaires ont offert un espace de débats fructueux autour des enjeux du cinéma et de ses questionnements artistiques et intellectuels.

Concernant les ateliers de développement de scénarios, M. El Bazi a salué le haut niveau atteint par cette initiative, en se référant aux témoignages des experts, des participants et des observateurs, tout en exprimant l'espoir que les projets cinématographiques ayant bénéficié de cet accompagnement voient le jour, se transforment en films et parviennent jusqu'au public.

M. El Bazi a également mis en exergue l'atmosphère positive ayant marqué les projections destinées aux enfants, offrant ainsi au jeune public des moments de joie et de plaisir, estimant que cette édition a enrichi le paysage culturel et artistique de la ville de Tétouan.

Tout au long du festival, qui a débuté le 3 octobre, le public cinéphile de Tétouan ainsi que les visiteurs ont pu apprécier une sélection de films proposée dans le cadre de la section récurrente intitulée « Coups de coeur ».

Cette programmation a mis à l'honneur six films illustrant la diversité des thématiques et des approches cinématographiques à l'origine de leur création.

Le festival a également proposé des séances de « cinéma en plein air » sur la place Al Feddan et des projections au sein de l'établissement pénitentiaire, en plus des séances organisées dans les salles de cinéma « Espagnol » et « Avenida » ainsi qu'au Centre culturel français.

Par ailleurs, deux colloques ont été organisées autour des thèmes « Nouvelles économies du cinéma méditerranéen » et « Films-cinémas... enjeux de réception », avec la participation d'un panel d'éminents critiques, intellectuels et cinéastes.

Depuis sa création en 1985 par l'association « Les Amis du Cinéma de Tétouan », le festival oeuvre à faire connaître le cinéma méditerranéen, tout en défendant des valeurs cinéphiliques exigeantes et novatrices. Il demeure un rendez-vous privilégié pour le croisement des expériences et des sensibilités artistiques, au sein d'une ville réputée pour avoir accueilli divers mouvements et courants artistiques fondateurs et avant-gardistes.