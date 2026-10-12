Madagascar: Financement - La BNI soutient trois entreprises avec des crédits à taux zéro

La 17e édition des Trophées du Jeune Entrepreneur (TJE), organisée le 9 octobre à Antananarivo, distingue trois entreprises malgaches. Les lauréats peuvent prétendre à des crédits allant jusqu'à 100 millions d'ariary, à taux zéro durant la première année.

Trois entreprises malgaches ont été récompensées le 9 octobre 2026 à Antananarivo, lors de la 17e édition des Trophées du Jeune Entrepreneur (TJE), organisée par la BNI Madagascar. Les distinctions s'accompagnent de possibilités de financement destinées à soutenir le développement de leurs activités, avec un plafond de 100 millions d'ariary pour la catégorie Croissance +.

Dans cette catégorie, Moli Company, dirigée par Vahatraina Tanjona Ranjalahy, a été distinguée pour ses activités de collecte, de transformation et de commercialisation de produits agricoles. L'entreprise peut bénéficier d'un crédit allant jusqu'à 100 millions d'ariary, à taux zéro durant la première année.

Dans la catégorie Startup, le prix revient à Aqua Valley, portée par Thibault Eddie. L'entreprise intervient dans l'aquaculture, la pisciculture et l'agro-industrie, notamment dans la production de tilapias monosexes en écloserie. Le financement proposé peut atteindre 50 millions d'ariary, à taux zéro durant la première année.

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Conviction

La catégorie Femme entrepreneure, créée cette année, récompense BoGasy Academy, dirigée par Vero Hanta Kelhie Razafiasimalala. La structure oeuvre dans la formation et la professionnalisation des métiers de la mode, des industries créatives, de l'entrepreneuriat et des savoir-faire. Elle peut également prétendre à un crédit allant jusqu'à 50 millions d'ariary, à taux zéro durant la première année.

« TJE n'est pas un concours de plus. C'est la traduction de notre conviction qu'une banque doit contribuer à faire émerger les entreprises de demain. Le passage à l'échelle est possible quand l'accompagnement est réel et durable », souligne Fanja Ralaivao, directrice générale adjointe de la BNI Madagascar.

Les candidats présélectionnés peuvent également bénéficier d'un taux bonifié dans le cadre du Crédit Tafa, selon les modalités communiquées par la banque et sous réserve des conditions habituelles d'octroi.

Le jury réunissait des représentants de la BNI Madagascar, du ministère de l'Industrialisation et du Développement du Secteur privé, de l'Economic Development Board of Madagascar, de l'Association des entreprises de Madagascar et du Groupement du Patronat Malagasy.

« Soutenir l'entrepreneuriat, c'est contribuer à une industrialisation durable, à la création d'emplois et au développement socio-économique de Madagascar », déclare Désiré Marcel Randrianarisoa, conseiller technique du ministère de l'Industrialisation et du Développement du Secteur privé.