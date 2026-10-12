Madagascar: Pétanque / Championnats du monde - Quinze boulistes pour quatre tickets

Trente-cinq présélectionnés ont participé à la première phase d'évaluation, samedi et dimanche à Ankatso, en vue des Mondiaux en Thaïlande.

Que les meilleurs gagnent. Sur les quarante-trois présélectionnés convoqués pour participer au regroupement final, trente-cinq ont répondu présent au coup d'envoi, samedi matin au boulodrome d'Ankatso. Ces boulistes locaux et expatriés préparent les championnats du monde de triplette et de tir de précision des seniors hommes, qui auront lieu du 20 au 25 novembre à Khon Kaen, en Thaïlande.

Les cinq expatriés étaient tous au rendez-vous, notamment les trois pensionnaires du club de Décines : Yves Sedrick Rakotoarisoa, Jean-François Daniel Rakotondrainibe, alias Zigle, et Faratiana Rakotoniaina, dit Tiana Kely. Le deuxième meilleur pointeur des Masters, Christian Andriantseheno, alias Racle, qui évolue au club de Vaulx-en-Velin, ainsi qu'Alhenz Zoel Tonitsihoarana, dit Toutoune, installé à Maurice, étaient également de la partie.

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Ces présélectionnés doivent passer différents tests d'évaluation, répartis en deux étapes, du samedi 10 au mercredi 14 octobre à Ankatso. « Les quinze joueurs les plus performants à l'issue de l'épreuve de montée-descente de la première phase poursuivront la sélection lors de la deuxième et dernière étape », explique le directeur technique national, Juan Éric Rakotondralambo.

Étape décisive

La première étape du regroupement a eu lieu samedi et dimanche. La deuxième se déroule ce lundi à mercredi. « Les joueurs s'affrontent suivant le système de montée-descente durant la première phase. Si un joueur évolue sur le terrain 7, il monte sur le terrain 6 en cas de victoire, mais descend sur le terrain 8 en cas de défaite, et ainsi de suite », a détaillé le DTN.

« Les quinze joueurs les plus performants à l'issue de la première phase disputeront quatre à cinq épreuves durant la deuxième étape afin d'évaluer leur efficacité à chaque poste », a ajouté le technicien.

Ces boulistes de la Grande Île se disputent les quatre places pour les prochains Mondiaux. La liste des quatre joueurs retenus selon le classement final, à l'issue des cinq jours de tests, sera officiellement publiée le jeudi 15 octobre. « Nous dévoilerons en même temps le programme du dernier mois de préparation », a annoncé le président de la Fédération Sport Boules Malagasy, Julio Édouard Adrien Andrianirina.

S'ils sont retenus, la plupart des expatriés devront retourner dans leur pays de résidence pour reprendre leur travail et régler leurs obligations professionnelles avant de rejoindre la sélection pour la préparation finale des Mondiaux.