Madagascar: Madajazzcar clôt sa 37e édition sous le signe du partage

La 37e édition de Madajazzcar s'achève avec un concert réunissant artistes malgaches et internationaux autour de la diversité musicale et du partage.

Musique de l'improvisation, de l'expression et du dialogue entre les instruments, le jazz se nourrit de rencontres et de métissages. Une philosophie qui a trouvé un écho particulier lors du concert de clôture de la 37e édition de Madajazzcar, organisé samedi dernier à partir de 14 heures sur le parvis de l'Hôtel de Ville d'Analakely. En entrée libre, ce dernier rendez-vous s'inscrivait dans le thème « Le Souffle en partage », fil conducteur de cette édition tenue du 1er au 10 octobre.

Jusqu'au coucher du soleil, plusieurs artistes malgaches et internationaux se sont succédé sur scène : Soa Hary, Joro J Project, Vahandanitra, Silo Trio, Mamory Jazz Band, Muthaiga Three feat. Eddie Grey, Bandy Baraka Big Band et Monika Njava & Friends. Entre sonorités singulières, inspirations variées et sensibilités propres à chaque formation, cette programmation a mis en avant la richesse du jazz et sa capacité à rapprocher les générations et les cultures autour d'une même passion.

Cette volonté de rendre le jazz accessible s'est traduite par une programmation déployée dans cinq villes : Antananarivo, Antsirabe, Toamasina, Manakara et Tuléar.

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Des échanges au-delà des frontières

Dans la capitale, plusieurs espaces publics, dont le parvis de l'Hôtel de Ville d'Analakely, le jardin d'Andohalo et l'Université d'Antananarivo, ont accueilli des rendez-vous gratuits, en complément des événements organisés dans différents lieux partenaires.

La relève a également occupé une place importante grâce aux « Tremplins Madajazzcar ». Des ateliers organisés à Toamasina, Antsirabe et Antananarivo ont mis en avant de jeunes musiciens et des formateurs, parmi lesquels Joro Rakotozafiarison, Vatsiahy Ravaloson, Tahinavibe et Lova Ramahefason. Cette initiative contribue à soutenir les nouvelles générations et à entretenir la dynamique du jazz malgache.

L'ouverture internationale a marqué cette édition. L'ambassade d'Allemagne a notamment annoncé la participation de son ambassadeur au Kenya, Sebastian Groth, aux côtés de musiciens kenyans. L'ambassade de Suisse a accompagné une initiative destinée aux jeunes du centre de rééducation et pénitentiaire de Mandrosoa. De son côté, l'ambassade de France a poursuivi son soutien au festival à travers l'Institut français de Madagascar et le réseau des Alliances françaises. La BRED Madagasikara Banque Populaire figure également parmi les partenaires.

Enfin, Radio Madajazzcar prolonge cette ouverture grâce à une webradio accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permettant de faire découvrir les artistes et les performances du festival au-delà des frontières. Entre concerts, ateliers et échanges internationaux, cette 37e édition aura ainsi mis l'accent sur la transmission, la diversité musicale et le partage.