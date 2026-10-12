Madagascar: Région Diana - Fanjiry annonce plusieurs actions sociales à Betsiaka

La commune rurale de Betsiaka, située dans le district d'Ambilobe et réputée pour ses ressources aurifères, a connu une forte mobilisation samedi à l'occasion d'un rassemblement régional de l'association Fanjiry.

Des milliers de personnes, venues de différentes localités et représentant les diverses communautés de Madagascar, ont répondu à l'appel de Fanjiry. En présence d'Elisa Randrianirina, épouse du président de la Refondation de la République, la mobilisation a été marquée par des actions de solidarité et la remise annoncée de nombreux équipements.

Des femmes engagées au sein du gouvernement ainsi que des épouses de ministres ont également fait le déplacement pour prendre part à l'événement.

Dans l'attente de l'arrivée de la présidente nationale de Fanjiry et de sa délégation, des spectacles animés par des artistes régionaux, dont Zandry Amed et DJ Mourchid, ont rythmé l'après-midi.

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Dans son allocution, Elisa Berthine Randrianirina a mis en avant une caractéristique majeure de la localité pour expliquer le choix de Betsiaka : sa capacité à faire cohabiter des populations d'origines et de cultures différentes.

Pour la présidente de l'association Fanjiry, Betsiaka incarne la diversité malgache et la force du fihavanana, cette solidarité qui favorise la coexistence pacifique et l'entraide entre les communautés. La présence de représentants de différentes communautés malgaches a illustré cette diversité, donnant au rassemblement une dimension d'unité nationale.

Elle a également lancé un appel particulier aux femmes, les invitant à unir leurs forces et à conjuguer leurs efforts afin de devenir de véritables actrices du développement. Selon le message porté par la présidente de Fanjiry, cette mobilisation collective doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie des communautés.

Soutenir les activités locales

« La solidarité et le fihavanana constituent la voie vers un véritable développement et une véritable démocratie », a-t-elle souligné en substance, appelant les Malgaches à cultiver et à préserver l'esprit d'entraide.

Au-delà des discours, la rencontre a été marquée par l'annonce de plusieurs dotations destinées à soutenir les activités économiques et à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires.

Dans cette perspective, Fanjiry entend promouvoir l'entraide en faveur de moyens de subsistance durables. L'association ambitionne également de faciliter l'accès aux documents administratifs essentiels, notamment les copies d'actes, les cartes nationales d'identité, les livrets de famille et les listes électorales, afin de favoriser la reconnaissance des droits et la participation citoyenne.

Le volet sanitaire occupe également une place importante. La vedette-ambulance annoncée pour le fokontany de Cap Diego doit renforcer les capacités d'évacuation sanitaire, tandis que les kits d'accouchement visent à soutenir la prise en charge des femmes enceintes et à améliorer les conditions d'accouchement.

L'éducation figure aussi parmi les domaines ciblés. Les kits scolaires annoncés doivent soutenir les élèves lauréats et contribuer à alléger les dépenses des familles liées à la scolarisation.

Les équipements destinés aux activités génératrices de revenus doivent favoriser le développement de petites initiatives économiques, améliorer les capacités de production et renforcer les revenus des ménages.

Parmi les équipements annoncés figurent vingt-trois forages destinés à Betsiaka, Nosy Be et Antsiranana, une vedette-ambulance pour le fokontany de Cap Diego et cent cinquante machines à coudre destinées aux femmes. Le programme comprend également une formation en aviculture accompagnée de 3 000 poussins, des kits scolaires, des bicyclettes, des kits de maternité ainsi qu'un appareil d'échographie. Une enveloppe de cinquante millions d'ariary a également été annoncée pour les festivités.

Si la cérémonie a célébré l'unité et la solidarité, elle a aussi mis en lumière les difficultés auxquelles reste confrontée la commune. Prenant la parole, le maire de Betsiaka, Marie Edonisse Henri Texnas, a alerté sur le manque d'eau potable, un problème particulièrement préoccupant dans cette localité où l'exploitation aurifère nécessite d'importantes quantités d'eau. Sur le terrain, l'assèchement des sols témoigne de la pression qui pèse sur les ressources hydriques.

Autre difficulté soulevée : le coût élevé de l'électricité. Les infrastructures sanitaires sont également jugées insuffisantes, tandis que le manque de médecins et d'enseignants complique l'accès aux services essentiels pour les habitants.