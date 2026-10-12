Madagascar: Rugby à XV / Coupe de Madagascar - Le Cosfa file en demi-finale

12 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Les militaires du Cosfa dominent CEA Andranomanalina en quarts de finale. Les champions en titre poursuivent leur route et visent désormais un doublé dans la compétition.

Le Cosfa a confirmé son statut de champion en titre. Opposés à CEA Andranomanalina en quart de finale de la Coupe de Madagascar de rugby à XV, hier au stade Makis d'Andohatapenaka, les militaires ont décroché leur qualification pour le dernier carré au terme d'une rencontre disputée, remportée sur le score de 28 à 22. Malgré une belle résistance, les joueurs de CEA n'ont pas réussi à renverser la tendance en fin de match.

La rencontre a démarré sur les chapeaux de roues pour CEA. Dès la 2e minute, Michael a ouvert le score sur pénalité, avant que son équipe ne marque un premier essai à la 4e minute pour porter l'avantage à 10-0. La réaction du Cosfa ne s'est toutefois pas fait attendre. Les militaires ont inscrit leur premier essai à la 6e minute, revenant à 7-10, puis ont égalisé à 10-10 à la 16e minute. Plus entreprenant, le Cosfa a ensuite pris les commandes grâce à une pénalité à la 25e minute, avant d'en inscrire une nouvelle à la 33e. À la pause, les militaires menaient ainsi 16-10.

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Au retour des vestiaires, CEA a repris l'avantage à la 44e minute en inscrivant un essai, portant le score à 17-16. Mais le Cosfa a rapidement repris les devants sur pénalité à la 52e minute (19-17). Malgré une sortie temporaire sur carton jaune de son numéro 11, le club militaire a conservé son sang-froid. À la 63e minute, un drop lui a permis de creuser l'écart à 22-17.

Doublé dans le viseur

La fin de match a tourné à l'avantage des militaires. Alors que CEA évoluait également en infériorité numérique après le carton jaune adressé à son numéro 20 à la 66e minute, le Cosfa a accentué son avance grâce à deux pénalités, aux 76e et 79e minutes, portant le score à 28-17. CEA a inscrit un dernier essai, réduisant l'écart à 22-28, sans parvenir à empêcher l'élimination.

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur du Cosfa, Noé Mboazafy Rakotoarivelo, connu sous l'appellation de Coach Razily, a souligné l'importance de cette victoire et le travail de préparation de l'avenir. « Nous avons testé de nouveaux joueurs et ils ont montré qu'ils sont à la hauteur. Nous préparerons dès maintenant la relève. En tant que champion en titre, le Cosfa a su répondre présent sur tous les compartiments du jeu. Notre objectif est de viser un doublé », a-t-il déclaré.

En demi-finale, le Cosfa retrouvera TFA, tombeur d'US Ankadifotsy sur le score serré de 21-20. Un rendez-vous qui s'annonce disputé pour les militaires, déterminés à poursuivre leur parcours vers un deuxième sacre consécutif. De son côté, le joueur de CEA, Julio, sollicité à l'issue du match, a choisi de ne pas répondre aux questions.

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