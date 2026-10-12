Madagascar: Rugby à XV / Coupe de Madagascar - Le Cosfa file en demi-finale

Les militaires du Cosfa dominent CEA Andranomanalina en quarts de finale. Les champions en titre poursuivent leur route et visent désormais un doublé dans la compétition.

Le Cosfa a confirmé son statut de champion en titre. Opposés à CEA Andranomanalina en quart de finale de la Coupe de Madagascar de rugby à XV, hier au stade Makis d'Andohatapenaka, les militaires ont décroché leur qualification pour le dernier carré au terme d'une rencontre disputée, remportée sur le score de 28 à 22. Malgré une belle résistance, les joueurs de CEA n'ont pas réussi à renverser la tendance en fin de match.

La rencontre a démarré sur les chapeaux de roues pour CEA. Dès la 2e minute, Michael a ouvert le score sur pénalité, avant que son équipe ne marque un premier essai à la 4e minute pour porter l'avantage à 10-0. La réaction du Cosfa ne s'est toutefois pas fait attendre. Les militaires ont inscrit leur premier essai à la 6e minute, revenant à 7-10, puis ont égalisé à 10-10 à la 16e minute. Plus entreprenant, le Cosfa a ensuite pris les commandes grâce à une pénalité à la 25e minute, avant d'en inscrire une nouvelle à la 33e. À la pause, les militaires menaient ainsi 16-10.

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Au retour des vestiaires, CEA a repris l'avantage à la 44e minute en inscrivant un essai, portant le score à 17-16. Mais le Cosfa a rapidement repris les devants sur pénalité à la 52e minute (19-17). Malgré une sortie temporaire sur carton jaune de son numéro 11, le club militaire a conservé son sang-froid. À la 63e minute, un drop lui a permis de creuser l'écart à 22-17.

Doublé dans le viseur

La fin de match a tourné à l'avantage des militaires. Alors que CEA évoluait également en infériorité numérique après le carton jaune adressé à son numéro 20 à la 66e minute, le Cosfa a accentué son avance grâce à deux pénalités, aux 76e et 79e minutes, portant le score à 28-17. CEA a inscrit un dernier essai, réduisant l'écart à 22-28, sans parvenir à empêcher l'élimination.

À l'issue de la rencontre, l'entraîneur du Cosfa, Noé Mboazafy Rakotoarivelo, connu sous l'appellation de Coach Razily, a souligné l'importance de cette victoire et le travail de préparation de l'avenir. « Nous avons testé de nouveaux joueurs et ils ont montré qu'ils sont à la hauteur. Nous préparerons dès maintenant la relève. En tant que champion en titre, le Cosfa a su répondre présent sur tous les compartiments du jeu. Notre objectif est de viser un doublé », a-t-il déclaré.

En demi-finale, le Cosfa retrouvera TFA, tombeur d'US Ankadifotsy sur le score serré de 21-20. Un rendez-vous qui s'annonce disputé pour les militaires, déterminés à poursuivre leur parcours vers un deuxième sacre consécutif. De son côté, le joueur de CEA, Julio, sollicité à l'issue du match, a choisi de ne pas répondre aux questions.