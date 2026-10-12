Madagascar: Anniversaire de Vladimir Poutine - Une exposition photographique à Antananarivo

12 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

À l'occasion de l'anniversaire du président russe, Vladimir Poutine, une exposition photographique a été inaugurée jeudi à la Maison russe à Madagascar. Elle s'est achevée hier. Organisée par l'agence de presse TASS, en partenariat avec African Initiative et la Maison russe, elle réunissait quarante et une photographies illustrant des événements marquants de l'histoire de la Russie et de la vie de sa population. Le directeur de la Maison russe à Madagascar, Ilia Kontanistov, a procédé à son ouverture officielle.

Parmi les images présentées figuraient le voyage de Youri Gagarine dans l'espace, le drapeau de la Victoire à Berlin, les ballets russes, les Jeux olympiques de Moscou de 1980 ainsi que les défilés sur la place Rouge. Des photographies retraçaient également plusieurs événements de l'histoire contemporaine russe. Une place particulière était accordée aux clichés de Vladimir Poutine lors de moments importants de son parcours politique, notamment l'annexion de la Crimée par la Russie et sa rencontre avec le président américain Donald Trump en Alaska.

La cérémonie d'ouverture a réuni plusieurs personnalités, dont le chargé d'affaires par intérim de la Fédération de Russie à Madagascar, Alexeï Buryak, des responsables politiques ainsi que des représentants d'associations, du monde sportif et de l'enseignement supérieur. Des représentants de ministères, des responsables publics, des étudiants, des journalistes et des créateurs de contenu malgaches étaient également présents.

Dans son intervention, Alexeï Buryak a adressé ses voeux au président russe, évoquant notamment la poursuite du développement de la Russie, la défense de ses intérêts nationaux et le renforcement de la coopération avec les pays partenaires, dont Madagascar.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.