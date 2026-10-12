À l'occasion de l'anniversaire du président russe, Vladimir Poutine, une exposition photographique a été inaugurée jeudi à la Maison russe à Madagascar. Elle s'est achevée hier. Organisée par l'agence de presse TASS, en partenariat avec African Initiative et la Maison russe, elle réunissait quarante et une photographies illustrant des événements marquants de l'histoire de la Russie et de la vie de sa population. Le directeur de la Maison russe à Madagascar, Ilia Kontanistov, a procédé à son ouverture officielle.

Parmi les images présentées figuraient le voyage de Youri Gagarine dans l'espace, le drapeau de la Victoire à Berlin, les ballets russes, les Jeux olympiques de Moscou de 1980 ainsi que les défilés sur la place Rouge. Des photographies retraçaient également plusieurs événements de l'histoire contemporaine russe. Une place particulière était accordée aux clichés de Vladimir Poutine lors de moments importants de son parcours politique, notamment l'annexion de la Crimée par la Russie et sa rencontre avec le président américain Donald Trump en Alaska.

La cérémonie d'ouverture a réuni plusieurs personnalités, dont le chargé d'affaires par intérim de la Fédération de Russie à Madagascar, Alexeï Buryak, des responsables politiques ainsi que des représentants d'associations, du monde sportif et de l'enseignement supérieur. Des représentants de ministères, des responsables publics, des étudiants, des journalistes et des créateurs de contenu malgaches étaient également présents.

Dans son intervention, Alexeï Buryak a adressé ses voeux au président russe, évoquant notamment la poursuite du développement de la Russie, la défense de ses intérêts nationaux et le renforcement de la coopération avec les pays partenaires, dont Madagascar.

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