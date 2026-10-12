Madagascar: Chacun pour soin

12 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Sylvain Ranjalahy

Ils ont de la chance. Le traitement et les soins des victimes d'intoxication alimentaire d'une entreprise à Ivandry ont été pris en charge par l'État. Il n'y a rien à reprocher à un tel geste, étant donné qu'il y va de la vie de plus d'une centaine de personnes. L'entreprise privée aurait dû le faire à la place de l'État, mais l'heure était à l'urgence. Maintenant, d'aucuns espèrent qu'une telle initiative n'a pas été prise pour les seuls besoins d'une communication politique. On sait que les inondations et les incendies sont des occasions très prisées par les politiciens pour se faire voir.

Pourquoi ne pas généraliser ce beau geste et décréter la gratuité des soins dans les établissements hospitaliers publics ? Cela constituerait une sacrée bouffée d'oxygène pour les hôpitaux publics et les centres de santé de base.

Beaucoup de patients rentrent à la maison en désespoir de cause, sans être guéris, faute de moyens pour mener à terme le traitement. Les médecins ne peuvent pas faire des miracles malgré leur compétence et leur volonté si les hôpitaux publics ne peuvent pas offrir le minimum aux patients. Aux urgences, ce n'est pas de gaieté de coeur que les médecins accueillent les patients par terre dans les couloirs. Une situation récurrente dans le plus grand hôpital du pays. Outre les infrastructures qui nécessitent un sérieux lifting, l'équipement des hôpitaux constitue également une nécessité impérieuse.

Si on peut consacrer un budget pour parer aux urgences, c'est mieux d'investir dans des projets structurants pour que les hôpitaux ne sentent pas l'odeur de la mort à mille lieues. La chance de guérison dépend pour 50 % de l'environnement qui entoure le malade ainsi que de la qualité des infrastructures. La compétence des médecins et une chance divine font le reste.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce ne sont pas seulement les victimes d'intoxication alimentaire qui méritent cette bienveillance de l'État. Sur les réseaux sociaux, les appels à l'aide pullulent. Des malades atteints de cancer, d'insuffisance rénale, de malformations cardiaques, d'hydrocéphalie... font appel justement au soutien des particuliers à défaut de celui de l'État. Quelques-uns sont sauvés, mais le destin a choisi de tourner le dos à la plupart. Avec les recettes d'« opérations gâteaux, cakes ou soupes », on s'accorde quelques jours ou semaines de sursis, mais la mort est juste repoussée et le verdict implacable.

Les soins et l'éducation sont les deux bases de la stabilité d'un régime. Il ne s'agit pas seulement d'annoncer que ce sont des priorités puisqu'ils le sont par nature, mais de le montrer à travers une politique volontariste. À votre santé.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.