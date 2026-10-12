Madagascar: Activités aéroportuaires - L'Adema compte moderniser ses services

La société Aéroports de Madagascar envisage de moderniser ses services, face aux nouvelles exigences du transport aérien.

Recyclage et rénovations au programme. Aéroports de Madagascar (Adema) veut passer à la vitesse supérieure, en matière d'infrastructures et de compétences, pour répondre aux nouvelles exigences du transport aérien. Vendredi, lors d'une réception organisée à l'occasion de la sortie de la première cohorte de dix-sept agents AFIS (Aerodrome Flight Information Service), Jean Germain Andrianiaina, directeur général de la société, a livré plusieurs informations cruciales.

Adema, qui gère cinquante-six aéroports à travers l'île, envisage des travaux d'extension et de rénovation dans certains aéroports principaux. Une intention confirmée par son directeur général, qui indique que la société veut « étendre et rénover au moins un des dix aéroports principaux qu'elle gère, afin de permettre d'accueillir des vols long-courriers et des vols directs, sans devoir passer par l'aéroport d'Antananarivo ».

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Cette déclaration est corroborée par les récentes annonces de la société. Le 2 octobre, Adema a publié un appel à manifestation d'intérêt pour la conception et l'étude de l'extension et du réaménagement des terminaux passagers des aéroports principaux de Toliara et de Toamasina. Deux emplacements stratégiques qui pourraient permettre de renforcer les dessertes aériennes dans ces régions.

Fin mai, l'Adema a indiqué que la Banque mondiale avait octroyé 45 millions de dollars pour la première phase des travaux de modernisation de trois aéroports pilotes: Toliara, Toamasina et Taolagnaro. Une étude de faisabilité des projets d'investissement et de développement des dix principaux aéroports, financée par la Banque mondiale, a également été engagée.

Recrutements

Côté compétences, la société a mis en place des formations plus poussées pour son personnel. Vendredi, dix-sept agents des tours de contrôle ont renforcé leurs compétences d'agents AFIS. Ce type d'agent fournit des informations essentielles au maintien de la sécurité aérienne : état de la piste, météo, vitesse du vent, température au sol ou encore trafic aérien au niveau des aérodromes du pays.

« Il s'agit d'un recyclage pour des agents en exercice, face aux nouvelles exigences du transport aérien. Sur trente-cinq agents, dix-sept ont été formés dans cette première vague. Les autres le seront dès qu'ils reprendront leur poste », affirme Jean Germain Andrianiaina. Les agents ont été formés à l'École nationale de l'aéronautique et de la météorologie (ENEAM).

« La société a également procédé à de nouveaux recrutements au sein des aéroports qu'elle gère, pour mailler le territoire. Nous avons ainsi renforcé nos effectifs et nos compétences, afin de mieux répondre aux exigences de sûreté et de sécurité du transport aérien », poursuit le DG de l'Adema.

La société d'État renoue ainsi avec les formations, grâce à une trésorerie en meilleure santé, selon son DG. « Si nous avons pu garantir de nouvelles formations, cela signifie que la trésorerie de la société s'est améliorée. La gestion s'est également améliorée pour répondre aux nouveaux enjeux du moment », ajoute Jean Germain Andrianiaina.