Afrique: Forum des élites féminines - Raïssa Wai-Mane représente Madagascar à Kinshasa

12 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le leadership féminin malgache à l'honneur en Afrique. Du 8 au 11 octobre 2026, Kinshasa, en République démocratique du Congo, a accueilli la 12e édition du Forum international des élites féminines (Fief), une rencontre panafricaine consacrée au leadership féminin, à l'entrepreneuriat, aux droits des femmes et à l'innovation numérique. Madagascar y était représenté par Raïssa Wai-Mane, épouse de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdula Marson Moustapha. Elle a exprimé sa fierté de porter les couleurs nationales sur la scène africaine.

Inclusion

La troisième journée du forum a notamment mis l'accent sur l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat et le leadership numérique, des domaines qui ouvrent de nouvelles perspectives aux femmes et aux jeunes filles. Les échanges ont souligné l'importance de renforcer leurs compétences, leur autonomie économique et leur accès aux opportunités technologiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Madagascar, cette participation constitue une occasion de valoriser les talents malgaches, de promouvoir les initiatives féminines et de tisser des liens avec des actrices du développement venues d'autres pays africains. Ces rencontres peuvent également favoriser le partage d'expériences, les partenariats professionnels et l'émergence de nouvelles initiatives entrepreneuriales.

Par sa présence, Raïssa Wai-Mane contribue au rayonnement de Madagascar et souligne le rôle essentiel des femmes dans la transformation économique et sociale du continent.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.