Afrique: Forum des élites féminines - Raïssa Wai-Mane représente Madagascar à Kinshasa

Le leadership féminin malgache à l'honneur en Afrique. Du 8 au 11 octobre 2026, Kinshasa, en République démocratique du Congo, a accueilli la 12e édition du Forum international des élites féminines (Fief), une rencontre panafricaine consacrée au leadership féminin, à l'entrepreneuriat, aux droits des femmes et à l'innovation numérique. Madagascar y était représenté par Raïssa Wai-Mane, épouse de l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdula Marson Moustapha. Elle a exprimé sa fierté de porter les couleurs nationales sur la scène africaine.

Inclusion

La troisième journée du forum a notamment mis l'accent sur l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat et le leadership numérique, des domaines qui ouvrent de nouvelles perspectives aux femmes et aux jeunes filles. Les échanges ont souligné l'importance de renforcer leurs compétences, leur autonomie économique et leur accès aux opportunités technologiques.

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Pour Madagascar, cette participation constitue une occasion de valoriser les talents malgaches, de promouvoir les initiatives féminines et de tisser des liens avec des actrices du développement venues d'autres pays africains. Ces rencontres peuvent également favoriser le partage d'expériences, les partenariats professionnels et l'émergence de nouvelles initiatives entrepreneuriales.

Par sa présence, Raïssa Wai-Mane contribue au rayonnement de Madagascar et souligne le rôle essentiel des femmes dans la transformation économique et sociale du continent.