Madagascar: Assistance - Les jeunes filles vivent dans la fragilité

Les progrès vers l'égalité de genre demeurent insuffisants. Selon les données de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS 2025), publiées par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) à l'occasion de la Journée internationale de la fille, le 10 octobre, de nombreux indicateurs concernant les femmes et les filles n'avancent pas, certains reculent. Le mariage précoce, par exemple, continue de progresser.

La part des jeunes femmes de 20 à 24 ans mariées avant 18 ans est passée de 40 % en 2018 à 42 % en 2025. Les violences restent, elles, largement silencieuses : 20 % des adolescentes ont subi des violences physiques ou sexuelles, mais seules 25 % d'entre elles cherchent de l'aide et 60 % n'en parlent à personne.

Les défis se prolongent à l'âge adulte. Parmi les femmes ayant vécu en couple, 34 % ont subi une forme de violence conjugale. « Nous appelons les gouvernements, les donateurs, les organisations de la société civile, les communautés, les familles et les individus à investir dans les solutions dont l'efficacité est prouvée : maintenir les filles à l'école, élargir l'accès aux services de santé et de protection, soutenir le leadership des filles pour une meilleure autonomisation», selon le communiqué de l'Unicef, à l'occasion de cet événement.