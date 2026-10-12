Afrique: CAN U23 - Les Barea en outsider face aux Bafana Bafana

Les Barea U23 poursuivent leur préparation en vue des matchs aller et retour contre la sélection sud-africaine. Ces rencontres comptent pour le deuxième tour des qualifications à la CAN U23.

Du pain sur la planche. Les présélectionnés locaux pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des nations U23 et aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 entament leur quatrième semaine de préparation. Initialement encadré par le coach Herimanitra Rabeharisoa, dit « Hery Be », le groupe est pris en main depuis plus d'une semaine par le sélectionneur Boualem Mankour et son adjoint Johan Paul.

Les Barea affronteront les Sud-Africains au deuxième tour des qualifications, dont le match aller est programmé le 9 novembre et le retour le 17 novembre. Madagascar a été exempté du premier tour après le désistement des Comores. « Je crois que les Barea U23 peuvent gêner les Sud-Africains », a assuré le sélectionneur Mankour.

La cohésion

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La semaine passée, les présélectionnés ont travaillé leur défense individuelle et collective à travers des exercices de pressing en infériorité et à égalité numérique. Des séances ont également été consacrées au placement et au replacement sur le terrain, ainsi qu'à la préparation mentale.

« Nous sommes les outsiders face aux Sud-Africains. Tant mieux, nous en tenons compte dans notre préparation », a souligné le technicien franco-algérien. Il reconnaît que l'Afrique du Sud a bénéficié de davantage de temps de préparation et dispose de bonnes infrastructures. Il reste toutefois confiant : « Mais le match n'a pas encore commencé. Les chances restent donc égales, et nous allons jouer avec nos armes. »

Mankour et son staff veulent ainsi exploiter au mieux les qualités des joueurs, notamment leur volonté d'attaquer sans reculer. « Il faut seulement savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Cela fait partie de l'expérience internationale, et nous sommes là pour les aider », explique le sélectionneur.

Le coach principal estime la progression du groupe à 25 % jusqu'ici. Renforcer la cohésion entre les expatriés et les locaux reste également une mission importante pour le staff.

Depuis le début du rassemblement, les présélectionnés ont disputé deux matchs tests. Ils ont battu la sélection de Moramanga, 4-1, puis l'Uscafoot, club évoluant dans le championnat élite PFL, 5-0.