Madagascar: Journée des volontaires - Les initiatives solidaires investissent Analakely

Une trentaine d'associations et de partenaires sont attendus à Analakely, le 16 octobre, à l'occasion de la 15e édition de la Journée du volontariat français (JVF). L'événement mettra en avant les actions des volontaires internationaux et leur contribution au développement durable à Madagascar.

Le parvis d'Analakely accueillera un village associatif de 9h à 17h. Une trentaine de stands permettront au public de découvrir les initiatives portées par les associations, les structures d'accueil et leurs volontaires. Les échanges porteront notamment sur les actions menées dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de l'inclusion sociale et du développement local.

Placée sous le thème « La contribution des volontaires internationaux aux objectifs de développement durable », cette édition s'inscrit dans le cadre de l'Année internationale des volontaires au service du développement durable. Elle vise à faire connaître les actions menées sur le terrain et à encourager les échanges entre les différents acteurs.

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Le programme prévoit une cérémonie officielle, une remise de prix, la signature de conventions de partenariat et une table ronde consacrée à la contribution des volontaires aux Objectifs de développement durable (ODD). Une exposition de portraits de volontaires ainsi que des animations artistiques et culturelles compléteront la journée.

En amont de l'événement, deux concours sont organisés. Le premier porte sur les mini-projets solidaires réalisés par les volontaires pour répondre aux besoins des territoires où ils interviennent. Le second est un concours de slam destiné aux jeunes engagés auprès de structures locales partenaires. Les finales se tiendront le 14 octobre, de 14h à 16h30, à l'Université catholique de Madagascar, à Ambatoroka. Les lauréats seront récompensés lors de la cérémonie officielle du 16 octobre.

À travers cette journée, France Volontaires Madagascar entend valoriser l'engagement citoyen et la solidarité internationale, tout en favorisant les rencontres entre les volontaires, les associations, les institutions et les partenaires engagés dans le développement.