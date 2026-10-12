Madagascar: TFA l'emporte de peu face à US Ankadifotsy

Au terme d'un quart de finale à suspense, les rugbymen de TFA d'Anatihazo ont arraché la victoire face à US Ankadifotsy (21-20), hier au stade Makis d'Andohatapenaka. Ils retrouveront le Cosfa en demi-finale, après une rencontre marquée par des rebondissements et une fin de match haletante.

TFA d'Anatihazo a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe de Madagascar de rugby à XV au terme d'un duel particulièrement serré face à US Ankadifotsy. Lors de ce troisième quart de finale, disputé à partir de 13 h 30, les rugbymen d'Anatihazo se sont imposés sur le fil, 21 à 20, au terme d'une rencontre où les deux formations se sont rendu coup pour coup.

US Ankadifotsy a pourtant bien entamé la partie. Après une première pénalité manquée à la 3e minute, le club d'Ankady a ouvert le score dès la 4e minute sur une deuxième tentative réussie, prenant l'avantage à 3-0. À la 17e minute, Hery Rakotomanalina a tenté un drop, sans succès. La sortie sur blessure de Matfield a ensuite perturbé l'organisation de l'USA.

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TFA en a profité pour prendre les devants. À la 26e minute, les joueurs d'Anatihazo ont inscrit leur premier essai, portant le score à 5-3, avant de creuser l'écart sur pénalité à la 32e minute (8-3). Mais US Ankadifotsy a réagi grâce à une pénalité de Hery Rakotomanalina à la 37e minute, revenant à 6-8.

La fin de la première période a été marquée par deux expulsions : le numéro 12 de TFA et Hery Rakotomanalina, côté USA, ont reçu un carton rouge. Profitant de cette séquence, US Ankadifotsy a inscrit un essai et viré en tête à la pause, sur le score de 13-8.

Un dénouement cruel

Au retour des vestiaires, TFA a rapidement recollé au score. À la 42e minute, une erreur de la défense adverse a permis aux rugbymen d'Anatihazo d'inscrire un essai et d'égaliser à 13-13. Malgré un carton jaune adressé à Jean Marc à la 50e minute, TFA a résisté, tandis qu'US Ankadifotsy n'a pas concrétisé une pénalité.

À dix minutes du terme, US Ankadifotsy semblait prendre une option sur la qualification grâce à un essai à la 70e minute, portant le score à 20-13. Mais TFA n'a jamais renoncé. Une pénalité à la 74e minute a ramené l'écart à quatre points (16-20), avant un nouvel essai à la 77e minute. Non transformé, celui-ci a néanmoins permis à TFA de passer devant, 21-20. Un avantage que le club d'Anatihazo a conservé jusqu'au coup de sifflet final.

En demi-finale, TFA affrontera le Cosfa, vainqueur de CEA Andranomanalina (28-22). Dans l'autre partie du tableau, TFMA d'Ankasina, tombeur de FT Manjakaray (17-16), croisera USCAR, qui a éliminé TAM Anosibe sur le score de 20-13. FT Manjakaray figure ainsi parmi les équipes éliminées en quarts de finale disputés dimanche.