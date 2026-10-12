Madagascar: Tennis / J 30 d'Antananarivo - Na Tovonirina échoue en finale

12 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

L'aventure de Na Tovonirina s'est achevée aux portes du sacre lors du tournoi international J30 d'Antananarivo, qui a pris fin dimanche. Engagé dans le tableau du simple messieurs grâce à une invitation (wild card), le joueur malgache a réussi à se hisser en finale avant de s'incliner face au Danois Nicholai H. Petersen en trois manches, 4-6, 6-3, 4-6.

Malgré cette défaite, son parcours constitue l'un des faits marquants de cette édition organisée dans la capitale.

Pour son entrée en lice, le représentant malgache a pris le dessus sur le Sud-Africain Tyler Stanham en deux sets, 6-2, 6-3. Une victoire maîtrisée qui lui a permis de franchir le premier tour et de poursuivre sa route dans la compétition.

Na Tovonirina a ensuite signé une performance notable contre l'Indien Ayaan Dev Singh, tête de série numéro 5. Au terme d'une rencontre disputée, il s'est imposé 6-4, 7-6, validant ainsi sa qualification pour le tour suivant. Ce succès face à une tête de série a confirmé sa capacité à rivaliser avec les favoris du tournoi. Son parcours l'a ensuite conduit jusqu'en finale. Mais face au Danois Nicholai H. Petersen, le dernier obstacle s'est révélé infranchissable, privant le Malgache d'un titre devant son public.

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Vainqueur en simple, Nicholai H. Petersen a également brillé en double. Associé au Polonais Olivier Krupa, il a remporté le trophée en dominant la paire indienne composée de Parth Sane et de Pradyumna Tatachar en deux sets, 6-2, 6-3. Ce succès permet au Danois de conclure le tournoi avec deux titres.

Dans le tableau du double dames, la paire néerlandaise formée par Ysaline Cijntje et Aurora Flecken, tête de série numéro 1, a également été sacrée. Les deux joueuses ont dû batailler pour venir à bout de la Française Tahira Bagate et de l'Indienne Armani Nalavade, 6-7 (4), 7-5, 10-8. Après avoir concédé le premier set au tie-break, elles ont renversé la situation en remportant la deuxième manche, avant de s'imposer dans le super tie-break décisif.

Cette édition du J30 d'Antananarivo s'achève ainsi sur des victoires étrangères dans les trois tableaux évoqués. Pour Na Tovonirina, malgré la déception de la finale perdue, ce parcours constitue une expérience enrichissante pour la suite de sa progression sur le circuit international junior.

Note : le score du deuxième set de la finale du double dames était indiqué à 7-5, puis à 6-4 dans le texte initial. La correction retient 7-5, à confirmer.

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