Madagascar: Zara Kanto - Zay, Mirado et Nate Tex réunissent les générations

Le groupe Zay, Mirado et Nate Tex ont partagé la scène du Palais des sports lors de « Zara Kanto », un spectacle placé sous le signe des retrouvailles et du partage musical.

Trois parcours et des chansons qui ont marqué différentes générations. Hier, le Palais des sports a accueilli Zay, Mirado et Nate Tex à l'occasion de « Zara Kanto ». Pendant environ trois heures et demie, le spectacle a alterné titres emblématiques et interprétations communes. Le public, composé principalement de jeunes, a ainsi pu retrouver les chansons phares de leurs répertoires.

La scénographie associait un dispositif lumineux à six écrans rectangulaires : quatre petits sur les côtés et deux grands au centre. Ces écrans diffusaient des images en couleurs et permettaient au public de mieux voir les artistes.

Nate Tex a ouvert le spectacle avec plusieurs titres de son répertoire, dont « Mahatalanjona » et « Pejy faharoa ». En 2016, il décide de se consacrer entièrement à la musique, avant de lancer officiellement sa carrière solo en 2017 avec ses premières compositions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Trois parcours musicaux

Le groupe Zay a ensuite pris le relais avec des chansons qui ont marqué la musique malgache à la fin des années 1990 et durant les années 2000. Parmi ses titres emblématiques figurent « Indray andro any», « Tsiky kely » et « Nitempo anao ». Sa prestation a permis au public de retrouver un répertoire qui a accompagné toute une génération et laissé son empreinte sur la scène musicale.

Mirado est ensuite monté sur scène avec ses chansons phares, dont « Ilay anjeliko » et « Trano bongo ». Il s'est fait connaître du grand public au cours des années 2000.

Enfin, Zay, Mirado et Nate Tex se sont retrouvés sur scène pour une prestation commune, illustrant l'esprit de « Zara Kanto » : réunir des parcours et des générations autour d'une même passion pour la musique.