Madagascar: Ligue 2 - Le club d'El Hadary enchaîne les victoires

12 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Dans le top 5. Le club du jeune attaquant des Barea, El Hadary Raheriniaina, enchaîne des victoires, la troisième consécutive au championnat de France en Ligue 2. L'ancien joueur de l'Ajesaia a été titularisé durant le temps réglementaire lors du match du vendredi soir comptant pour la huitième journée à Picot-Tomblaine. Sur sa pelouse, l'AS Nancy Lorraine a défait l'EA Guingamp par un à rien dans le temps additionnel, but marqué par Fdaouch sur penalty (90e+5).

Créditée de 13 points, l'AS Nancy Lorraine occupe, après la huitième journée, la cinquième place, signant une troisième victoire consécutive. Saint-Étienne caracole en tête provisoire, accumulant 19 points devant Red Star (17 points), Montpellier (15 points) et Reims (14 points). Le club du Barea, El Hadary, jouera à l'extérieur contre le FC Annecy vendredi dans le cadre de la 9e journée de la Ligue 2. Ce club occupe le sixième rang provisoire, crédité lui aussi de 13 points.

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