Madagascar: Mozik'Iray - Iraimbilanja et Tselatra ravivent la mémoire du rock

12 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Près de vingt ans après leur dernière scène commune, les deux groupes ont retrouvé leur public à Antsahamanitra, à l'occasion de la deuxième édition de Mozik'Iray, hier.

Les amateurs de rock ont répondu présent aux retrouvailles d'Iraimbilanja et de Tselatra, deux groupes emblématiques des années 1980. Plusieurs générations de passionnés, parfois réunies en famille, ont investi Antsahamanitra pour célébrer leur musique. Tenues noires, bottes et blousons en cuir étaient au rendez-vous.

Les deux formations ont revisité leurs répertoires respectifs à travers des reprises croisées. Eric, chanteur de Tselatra, a interprété « Tao an-tsekoly» d'Iraimbilanja, accompagné par les musiciens de ce groupe. De son côté, Niry, chanteur d'Iraimbilanja, a repris « Mbola ho avy » avec les musiciens de Tselatra.

« C'est un plaisir de se retrouver et de se souvenir des anciens morceaux », confie Niry. Iraimbilanja a veillé à préserver ses arrangements tout en améliorant la qualité sonore. Chanteurs et musiciens se sont réunis pour des répétitions en amont du spectacle.

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Pendant trois heures et demie, cette deuxième édition de Mozik'Iray a alterné prestations de chaque groupe et moments de partage musical. Après avoir réuni Kiaka et Iraimbilanja lors de la première édition, l'événement a cette fois associé Iraimbilanja et Tselatra, deux formations qui comptent chacune plus de 45 ans de carrière, selon l'organisateur.

Iraimbilanja prépare désormais une tournée régionale à Mahajanga, tout en poursuivant son évolution musicale sans renoncer à son identité sonore.

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