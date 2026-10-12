Madagascar: Football féminin / JO 2026 - Les Barea Ladies jouent pour l'honneur

12 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Mission quasi impossible. Les Barea Ladies ont été largement dominées 0-4 contre les Banyana Banyana sud-africaines vendredi soir au Toyota Stadium à Bloemfontein, en Afrique du Sud. La rencontre comptait pour le match aller des éliminatoires aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Les protégées du coach Auguste Raux ont subi et n'ont pas résisté face à une sélection plus expérimentée.

Les filles n'ont enregistré aucune attaque ni tir menaçant. De nombreuses pertes de balle et erreurs de marquage ont été constatées. Menées 0-2 à la pause, les remplacements effectués par le coach Raux n'ont pu stopper l'hémorragie en seconde période. Les Barea, qui manquent de compétition et d'automatismes, n'ont fait que limiter les dégâts sans aucune réaction efficace en contre-attaque. Après la victoire sur le fil au premier tour des qualifications sur un score cumulé de 1-0 contre les Sud-Soudanaises, les Barea ont été poussées vers la sortie par les hôtes sud-africaines au second tour.

La chance est très mince pour la sélection malgache, inefficace sur tous les plans. Les deux formations s'affronteront mardi pour le match retour du second tour au même Toyota Stadium en Afrique du Sud. Le coach Auguste Raux et ses protégées arriveront-ils à renverser la situation, créer la surprise et tenter de réaliser l'impossible ?

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