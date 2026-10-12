Ethiopie: L'Arabie saoudite voit d'énormes opportunités d'investissement au pays, selon l'ambassadeur Al-Zahrani

Addis Ababa — L'ambassadeur d'Arabie saoudite en Éthiopie, Abdullah bin Hassan Al-Zahrani, a affirmé que les relations entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite ne cessent de progresser dans les domaines politique, économique, des investissements et du tourisme, soulignant que le Royaume occupait la première place mondiale en termes d'importations en provenance d'Éthiopie en 2025.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, il a expliqué que l'engagement des dirigeants des deux pays en faveur du développement des relations bilatérales, associé à une intensification des visites réciproques de responsables, a contribué à faire progresser la coopération et a ouvert de nouveaux horizons pour le partenariat.

L'ambassadeur a noté que ces derniers mois ont été marqués par une intensification des visites réciproques entre Riyad et Addis-Abeba, parallèlement aux efforts visant à conclure des accords économiques et d'investissement qui apporteraient des avantages mutuels aux deux pays et à leurs populations.

Selon lui, l'économie, l'éducation, la santé et le tourisme constituent des domaines de coopération prometteurs.

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Dans le cadre des efforts visant à stimuler le commerce et l'investissement, l'ambassadeur Al-Zahrani a souligné le rôle important joué par les ambassades des deux pays dans la promotion des partenariats commerciaux.

Il a également mis en avant la création du Conseil d'affaires saoudo-éthiopien, qui rassemble des représentants du secteur privé, des chefs d'entreprise et des parties prenantes intéressées par les opportunités d'investissement dans les deux pays.

Le conseil avait tenu plusieurs réunions ces derniers mois, exprimant l'espoir qu'une nouvelle réunion soit organisée prochainement afin de poursuivre l'exploration des opportunités d'investissement et de renforcer la coopération entre les milieux d'affaires saoudiens et éthiopiens.

En ce qui concerne le commerce bilatéral, l'ambassadeur a déclaré que l'Arabie saoudite occupait la première place mondiale en matière d'importations en provenance d'Éthiopie en 2025, la valeur de ses importations en provenance de ce pays s'élevant à environ deux milliards de riyals saoudiens.

Il a expliqué que le café éthiopien représentait environ 80 % du total des exportations de l'Éthiopie vers l'Arabie saoudite, tandis que les exportations saoudiennes vers l'Éthiopie s'élevaient à environ 184 millions de riyals saoudiens.

Les deux parties aspirent à accroître leurs échanges bilatéraux et à tirer parti du potentiel existant pour atteindre des niveaux plus élevés de coopération économique, a déclaré l'ambassadeur Al-Zahrani, ajoutant : « Nous aspirons à voir des chiffres dépassant les neuf zéros ; et je crois que le potentiel est bien là. »

Évoquant les opportunités d'investissement, il a décrit l'Éthiopie comme une destination riche en potentiel économique et en ressources naturelles variées.

« L'Éthiopie est un trésor à découvrir, et les opportunités sont mûres pour que tous les entrepreneurs viennent investir dans le pays », a-t-il déclaré.

Il a cité l'exploitation minière, l'agriculture et le tourisme comme des secteurs d'investissement prometteurs, aux côtés des ressources en eau de l'Éthiopie, soulignant que la diversité de ces ressources offre des opportunités pour développer de nouveaux projets économiques et de développement.

L'ambassadeur Al-Zahrani a ajouté que l'Arabie saoudite disposait des ressources financières et de l'expertise technique nécessaires pour aider à tirer parti de ces opportunités, favorisant ainsi les intérêts communs et ouvrant de nouvelles perspectives de coopération entre les secteurs public et privé.

Il a affirmé que l'Éthiopie avait le potentiel de devenir une destination majeure pour les investissements saoudiens en Afrique et dans l'ensemble de la région, compte tenu de la diversité de ses ressources et des nombreuses opportunités qui s'offrent à elle dans les secteurs de la production et des services.

L'ambassadeur a conclu en soulignant l'importance de maintenir la coordination entre les deux parties et de concrétiser les opportunités d'investissement existantes en projets tangibles, contribuant ainsi à l'augmentation des échanges bilatéraux, au renforcement du partenariat économique et à l'approfondissement des relations entre l'Arabie saoudite et l'Éthiopie dans les années à venir.