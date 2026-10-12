Afrique: L'Égypte tue plus de 200 mineurs soudanais

Addis Ababa — L'armée de l'air égyptienne a attaqué et tué au moins 200 mineurs soudanais, faisant également un grand nombre de blessés, dans la région d'Al-Wadi Nord, au Soudan.

Selon le Sudan Tribune, les frappes aériennes auraient visé samedi 10 octobre des sites miniers artisanaux situés dans la région de Shamal al-Wadi, au nord-est du Soudan, près de la mer Rouge, alors que les mineurs se préparaient à commencer leur journée de travail.

Les survivants ont déclaré que les frappes avaient détruit les abris des mineurs et touché les sites d'excavation, faisant des morts, des blessés et des personnes piégées sous les décombres.

Cette région abrite des exploitations minières traditionnelles où des milliers de personnes dépendent de l'extraction de l'or et d'autres minerais pour subvenir à leurs besoins.

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L'éloignement de la zone et l'accès limité aux structures médicales ont compliqué les opérations de sauvetage des survivants et de prise en charge des blessés.

Cette attaque a suscité l'indignation des groupes soudanais.

L'Alliance pour la fondation du Soudan (TASIS) a condamné l'intervention militaire égyptienne, la qualifiant de violation de la souveraineté soudanaise, et a fait valoir que le massacre de civils soulevait de sérieuses questions quant aux intentions du Caire vis-à-vis des ressources naturelles du Soudan.

L'alliance a également critiqué les Forces armées soudanaises (SAF), les accusant de complaisance envers l'Égypte alors que Le Caire soutient les autorités basées à Port-Soudan.

Ces allégations interviennent dans un contexte de tensions croissantes autour de l'exploitation artisanale de l'or et du contrôle des frontières.

Le secteur aurifère soudanais assure la subsistance de millions de personnes, tandis que le conflit qui sévit actuellement dans le pays an encore intensifié la concurrence autour des richesses minérales et des routes commerciales.