Madagascar: Amboaroy Antehiroka - Un couple assassiné en plein jour

Un couple d'entrepreneurs a été tué à son domicile, à Amboaroy Antehiroka, samedi vers midi. Les deux victimes présentaient chacune au moins cinq blessures à l'arme blanche. L'homme était un ressortissant français âgé de 86 ans et son épouse, une Malgache de 65 ans.

La gendarmerie poursuit ses investigations. Certains éléments restent couverts par le secret de l'enquête, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver l'auteur présumé du double meurtre.

Le drame s'est produit en plein jour. Les deux victimes sont mortes sur les lieux. Selon les premiers éléments rapportés, il ne s'agirait pas d'une attaque menée par un groupe de malfaiteurs ayant pénétré de force dans la maison, mais d'un meurtre qui aurait été prémédité. L'auteur présumé serait une connaissance du couple, admise dans la propriété. Selon une source, un coup de feu aurait également failli atteindre une autre personne.

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« L'individu venu commettre les faits connaissait les victimes et entretenait déjà des relations avec elles. L'enquête devra déterminer s'il a agi seul ou avec l'aide de complices. Il cherchait de l'argent ou des objets de valeur. Le fils du couple, âgé de 40 ans et présent dans la maison au moment des faits, a échappé à l'attaque », indique la gendarmerie d'Ambohidratrimo, chargée de l'enquête.

En situation de handicap, le fils du couple n'aurait pas été en mesure de donner rapidement l'alerte.

Le malfaiteur présumé serait resté sur place pendant environ une heure. Les propriétaires auraient pu lui opposer une résistance, ce qui pourrait expliquer les multiples blessures relevées sur leurs corps. L'intérieur de la maison a été fouillé et les affaires mises sens dessus dessous à la recherche d'argent et d'objets de valeur.