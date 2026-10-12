Madagascar: Waka Waka Festival - Sambava entre culture, solidarité et spectacles

Du 3 au 6 décembre 2026, la capitale de la vanille vibrera au rythme de la cinquième édition du Waka Waka Festival. Quatre jours de festivités où la musique, le sport et les actions sociales se partageront l'affiche.

Sambava s'apprête à accueillir une nouvelle édition du Waka Waka Festival. Porté par Shelby Booking et la Commune urbaine de Sambava, l'événement entend réunir artistes, sportifs, jeunes et public autour d'un programme qui dépasse le cadre du divertissement. En prélude à ce rendez-vous, la finale de Miss Waka Waka Africa 2026 se tiendra le 28 novembre à Antananarivo.

Dix candidates venues de plusieurs horizons africains et de l'océan Indien défendront les couleurs de leur pays. La Côte d'Ivoire et le Cameroun compteront chacun deux représentantes, tout comme Mayotte, tandis que Madagascar alignera quatre candidates. Une couronne sera décernée au terme de cette finale placée sous le signe de la beauté et du rapprochement entre les peuples.

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À Sambava, la programmation débutera le jeudi 3 décembre avec un carnaval dans les rues de la ville, suivi de la cérémonie officielle au stade municipal. Big MJ et Stella assureront la soirée d'ouverture. Les jours suivants, le sport et la musique prendront le relais, avec un mini-marathon, du basket-ball, les finales de football et de Waka Waka Talent. Le morengy viendra compléter le programme le dimanche 6 décembre. Côté scène, plusieurs artistes sont annoncés, parmi lesquels Britony, Wala Dem Bad, Stella Lyncha, Dr Love, Tianjama, Joudas, Sims Kakalahy, Annicette, Tukson, Oress, Kessy, Djino, Dalvis et Degah. Deux artistes internationaux sont également prévus, sans que leurs noms soient encore dévoilés.

La fête avec une responsabilité sociale. Le festival mise aussi sur son engagement sociétal. En 2023, les organisateurs indiquent avoir construit une école primaire publique dans un village de Sambava. Pour 2026, ils affichent un nouvel objectif : construire une maternité moderne. La pose de la première pierre est annoncée le samedi 5 décembre. Une opération de nettoyage des rues et des plages mobilisera par ailleurs artistes et volontaires. Des concours de dessin et de mathématiques, ainsi que le casting de Waka Waka Talent, viendront associer la jeunesse à cette dynamique.

À travers ces initiatives, Shelby Booking et la Commune urbaine de Sambava sollicitent des entreprises et des institutions partenaires. L'ambition est de faire converger visibilité, culture et développement local. Pour cette cinquième édition, Waka Waka entend ainsi défendre une idée simple : la fête prend une autre dimension lorsqu'elle laisse aussi une empreinte utile dans la communauté.