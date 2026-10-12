Madagascar: Fitahiana Angelica Rabenomanana - À 13 ans, elle lance sa marque de mode

À seulement 13 ans, Fitahiana Angelica Rabenomanana trace un parcours hors du commun.

Élève en Grade 7 à l'Entrepreneurship Christian Education (ECE) d'Ambatolampy Tsimahafotsy, elle pilote actuellement plusieurs projets qui témoignent de sa créativité, de sa détermination et de son sens de l'initiative.

Angeli Rise, la mode comme espace de création

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Parmi ses différentes initiatives, Angeli Rise est certainement le projet qui attire le plus l'attention. Cette marque de mode lui permet d'exprimer sa passion pour le stylisme, le design et l'innovation.

Depuis l'âge de 11 ans, elle dessine ses propres modèles avant de leur donner vie. Son inspiration naît souvent d'éléments simples du quotidien : une couleur, une texture, un objet abandonné ou encore un matériau destiné à être jeté.

Cette démarche l'a naturellement conduite vers l'upcycling, une pratique qui consiste à transformer des matières usagées en créations à forte valeur ajoutée.

Lors de la récente édition du Youth Leader Summit, la jeune créatrice a présenté deux réalisations particulièrement remarquées.

La première, intitulée The Voice of Tomorrow, est une robe asymétrique conçue à partir de papier journal recyclé.

La seconde, baptisée La Métamorphose, a été réalisée à partir de sacs plastiques noirs récupérés. Grâce à un minutieux travail de découpe, de collage et d'assemblage, ces matériaux ont été transformés en une véritable pièce de mode.

Mais l'aventure Angeli Rise ne fait que commencer. En décembre prochain, Fitahiana prévoit de présenter cinq nouvelles créations lors d'un défilé. Cette première collection capsule s'inscrira dans un univers mêlant luxe, élégance, art contemporain et créativité propre à la génération Z.

Le lancement officiel de la marque est, quant à lui, prévu en janvier, une étape importante dans la concrétisation de son projet professionnel.

La mode n'est pourtant pas le seul domaine qui suscite son intérêt.

Depuis 2024, la jeune entrepreneure développe également une activité d'élevage de poules pondeuses. Après la commercialisation d'oeufs frais, elle réfléchit déjà à de nouvelles perspectives de développement, notamment à travers la production de poudre d'oeufs destinée aux bébés, aux personnes âgées, ainsi qu'aux marchés internationaux.

D'autres projets sont également en préparation. Si Fitahiana préfère, pour l'instant, garder le secret sur certaines de ses idées, elle laisse entendre qu'elles pourraient bientôt voir le jour.

Le parcours de Fitahiana est étroitement lié à son environnement éducatif. Très tôt, elle a démontré un intérêt marqué pour le monde de l'entreprise. Ses aptitudes ont notamment été identifiées grâce à des outils d'orientation dédiés à l'entrepreneuriat.

Elle a également bénéficié d'une initiation au stylisme auprès de professionnels du secteur, une expérience qui lui a permis de mieux comprendre les codes de la mode, tout en développant sa propre identité créative.

L'histoire de Fitahiana Angelica Rabenomanana dépasse largement le cadre du stylisme. Elle illustre l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs qui choisissent de passer à l'action dès aujourd'hui.