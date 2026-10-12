Madagascar: Renaissance sur les terres du père de la République

« Fiterahana vaovao ». Ce sont les mots employés par le PRRM pour parler du 68e anniversaire de la Première République.

Renaissance sur les terres du père de la République

Si la décision de la Haute Cour constitutionnelle était sortie avant ou après le 14 octobre 2025, elle n'aurait pas coïncidé avec la date anniversaire de la proclamation de la République malgache, présidée par Philibert Tsiranana, qui repose à Anahidrano, une commune rurale sise dans le district d'Antsohihy. Ce qui explique le choix du chef-lieu de la région Sofia pour la célébration ou la commémoration (c'est selon) du 14 octobre.

L'occasion pour la Refondation de faire d'une pierre deux coups, car le hasard du calendrier a fait en sorte que le 68e anniversaire de la Première République, dirigée par le premier président originaire de la province, coïncide avec la date de la décision de la HCC mettant fin au règne du deuxième et dernier président de la Quatrième République issu des Hauts Plateaux.

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Et ce, en attendant de savoir qui sera le premier président de la Cinquième République, en 2027, qui pourrait renaître des cendres de la Première de 1958. Une « renaissance », pour traduire littéralement les propos du colonel au béret vert, quand bien même cela ne correspondrait pas forcément au sens historiographique de ce concept, qui signifie un besoin profond de nouveauté ou de renouvellement.

Ou pourquoi pas de « Fanavaozana », qui a des chances de figurer dans la devise de la Cinquième République, au lieu et place du « Fitiavana » de la Quatrième République, qui avait lui-même remplacé le « Fahamarinana » de la Troisième.

À chaque Constitution sa devise, comme le « Tolom-piavotana » de la République démocratique de Madagascar, qui avait supplanté le « Fandrosoana » de la République malgache proclamée le 14 octobre 1958 et qualifiée de fantoche parce que restant dans le giron de la communauté française. Soixante-huit ans après, la renaissance va-t-elle enfanter un véritable renouveau en matière de pratique politique, de processus électoral et de gouvernance démocratique ?