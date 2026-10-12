Congo-Brazzaville: Parti congolais du travail - 62 formateurs relais bientôt sur le terrain

Le Parti congolais du travail (PCT) a formé du 8 au 10 octobre à Brazzaville, le premier groupe de 62 formateurs relais qui vont transmettre des compétences aux cadres et militants des organes du parti au niveau supérieur, intermédiaire et de base.

Formés au siège national du parti, ces cadres du PCT ont acquis, pendant trois jours, de nouvelles connaissances. De l'organisation, la conduite des réunions et l'élaboration des documents, à la formation en cascade et rôle de formateur relais, en passant par la prise de note, la synthèse et la restitution de l'information publique ; le financement de gestion financière des structures ; la gestion administrative et fonctionnement des organes du parti; ainsi que l'animation et l'encadrement des structures.

Développant l'exposé sur la prise de note, la synthèse et la restitution de l'information publique, le secrétaire permanent à la communication et porte-parole du parti, Romuald Parfait Iloki, a précisé qu'il existe la prise de note lente et modérée, avant d'apporter la lumière sur les cinq objectifs, les six principes et les quatre techniques de la prise de note. Parlant de la restitution de l'information publique, l'orateur a insisté sur les trois compétences requises dans la gestion publique et politique. Sur l'importance de la gestion de l'information, Parfait Iloki pense que ce sont ceux qui ont l'information qui gouvernent. Pour permettre aux participants de diversifier et renforcer leurs capacités de la prise de note, le porte-parole du PCT leur a communiqué les liens de quatre logiciels à télécharger concernant la traduction spontanée.

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Quant au thème portant sur le financement de gestion financière des structures du parti, développé par le Pr Olga Akilangongo, membre du bureau politique, il a permis aux participants d'être édifiés sur la nécessité d'organiser la gestion financière, les obligations financières prévues par la loi, les ressources autorisées, la responsabilité et les bonnes pratiques, l'organisation de la collecte et des cotisations, l'élaboration d'un budget à partir des activités, la distinction du budget et de la trésorerie. À cela s'ajoutent l'organisation du circuit des recettes et dépenses, la tenue des documents de gestion, la répartition des responsabilités et le contrôle, le compte rendu de la gestion, le suivi des finances des structures locales.

Membre du bureau politique du PCT, Serge Itoua a, dans sa communication relative à la gestion administrative et au fonctionnement des organes, mis un accent sur l'organisation et le fonctionnement des organes du Parti. Il a, en effet, parlé des fondements de l'organisation du parti, de la structuration, des responsabilités, du fonctionnement des organes du PCT, du suivi de la gestion administrative des organes en insistant sur les principaux éléments de la gestion administrative et la planification et le suivi des activités.

Le secrétaire permanent à la formation et à la documentation du PCT, Théophile Adoua, a rappelé que le séminaire méthodique de formation des cadres et militants du parti n'aura pas été seulement un moment d'acquisition de connaissances. Il a constitué un temps de réflexion sur les méthodes de travail, les pratiques et la manière dont les responsabilités confiées aux cadres et militants doivent être exercées.

« Le fonctionnement efficace d'une organisation repose sur la capacité de ses structures à transformer les orientations en pratiques, les responsabilités en actions et les décisions en résultats. Il nous faut donc poursuivre les efforts entrepris en matière de la formation en veillant à ce qu'elle soit régulière, pratique, adaptée aux besoins des structures et orientée vers des résultats concrets », a déclaré Théophile Adoua ; précisant que cette session de formation doit ouvrir une nouvelle étape.

Il a également réaffirmé l'engagement du département en charge de la formation et de la documentation à poursuivre la coordination et le suivi de cette dynamique afin que les acquis de ce séminaire puissent être partagés dans les structures. « Je souhaite donc que les acquis de cette session soient durablement valorisés et que la dynamique engagée puisse se poursuivre avec méthode, régularité et responsabilité », a-t-il conclu, insistant sur la formation en cascade qui ne doit pas être conçue comme un mouvement à sens unique, car elle doit permettre une circulation des connaissances, des expériences et des enseignements entre les différents niveaux du Parti.