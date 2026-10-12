Congo-Brazzaville: Distinction - Armel Silvère Dongou élevé au rang de docteur honoris causa à Singapour

Cette distinction décernée par le Global Institute for Leadership & Management récompense le parcours de l'expert congolais dans les finances publiques, la gouvernance économique et la réflexion sur le financement du développement en Afrique centrale.

L'expertise congolaise s'illustre à nouveau sur la scène internationale. Armel Saint Silvère Dongou, ingénieur financier, écrivain et essayiste, a été élevé au rang de docteur honoris causa par le Global Institute for Leadership & Management de Singapour selon les informations recueillies par la presse le 07 octobre. Cette distinction vient saluer un parcours professionnel de plus de vingt-cinq ans dans l'administration financière congolaise, ainsi que son engagement en faveur de la transformation économique de l'Afrique centrale.

Ancien directeur des Titres et valeurs et ancien directeur général adjoint du Trésor public congolais, l'intéressé a développé une expertise dans la gestion de la dette publique, la mobilisation des ressources financières et le fonctionnement des marchés de capitaux. Ces responsabilités ont nourri ses réflexions sur les mécanismes de financement des États et les conditions d'une gouvernance économique adaptée aux défis du développement.

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Pour Armel Saint Silvère Dongou, la finance ne saurait se limiter à la mobilisation des ressources. Elle doit également contribuer à stimuler l'investissement productif, à diversifier les économies et à améliorer les conditions de vie des populations.

La CEMAC au centre de ses travaux

Les recherches et publications de l'expert portent notamment sur la soutenabilité de la dette publique, le développement des marchés monétaires et financiers, la gouvernance budgétaire ainsi que les relations entre les États, les banques et les institutions monétaires régionales.

Ses analyses accordent une attention particulière aux enjeux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), où les besoins de financement demeurent importants. Il défend une meilleure utilisation des instruments financiers pour transformer les ressources naturelles en investissements productifs, en infrastructures et en opportunités économiques durables.

Cette orientation rejoint les débats sur la souveraineté financière, la diversification économique et la modernisation des administrations publiques dans une région confrontée à la nécessité de consolider ses capacités de financement.

Un parcours entre finance et littérature

Au-delà de ses fonctions administratives, Armel Saint Silvère Dongou s'investit dans la production intellectuelle. Il est notamment l'auteur de " Pratique de la trésorerie, Économie du Trésor et Transformer la finance en développement". À travers ces ouvrages, il explore le rôle des institutions, la responsabilité publique et le capital humain dans la construction d'économies plus résilientes.

Cette nouvelle distinction intervient après l'attribution, en juin 2026 à Paris, de la médaille d'or de la Ligue universelle du Bien public. Réagissant à cette reconnaissance, l'expert congolais a exprimé sa gratitude envers les personnes qui ont accompagné son parcours et partagé son ambition pour l'Afrique centrale. Il a réaffirmé sa volonté de contribuer, par la réflexion et l'action, à la construction de systèmes financiers africains « plus solides, plus innovants et davantage tournés vers l'économie réelle ».

Cette distinction met en lumière un parcours associant expérience administrative, expertise financière et engagement intellectuel. Elle rappelle également l'importance de la transmission des connaissances et du renforcement des capacités institutionnelles pour répondre aux défis économiques du continent. Le Global Institute for Leadership & Management Singapore (GILMS) est un organisme spécialisé dans la formation professionnelle et le développement des compétences en leadership et en management. Il intervient notamment dans les domaines de l'innovation, de l'amélioration de la performance organisationnelle et de la reconnaissance des dirigeants.

À travers ses activités, l'institut met l'accent sur le renforcement des capacités managériales, le développement des compétences de leadership et la promotion de pratiques de gestion adaptées aux exigences actuelles des organisations.