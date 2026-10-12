Ethiopie: Le président Taye appelle à renforcer l'unité et la souveraineté à l'occasion de la Journée du drapeau

Addis Ababa — Le président Taye Atske Selassie a déclaré que le drapeau éthiopien constituait un symbole profond de l'unité nationale, du patriotisme et du lien psychologique qui unit les citoyens de toutes les générations.

S'exprimant lors de la 19e célébration de la Journée du drapeau éthiopien, qui s'est tenue au sein du complexe parlementaire, le président a souligné que le drapeau incarnait le sacrifice, la liberté, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la nation.

Il a souligné que l'adoption de lois favorisant le consensus national, préservant l'État de droit et renforçant l'égalité des citoyens est essentielle à la survie et à la prospérité durables du pays.

Le président Taye a également noté que l'Éthiopie a démontré sa capacité à surmonter des épreuves complexes en menant à bien d'importants projets de développement, en franchissant des étapes décisives en matière de sécurité alimentaire et en progressant dans les secteurs de la défense, de la technologie et du social.

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Il a souligné que la garantie de la souveraineté économique et la libération de la nation de toute dépendance restaient les objectifs prioritaires du programme national de croissance actuellement mis en œuvre.

Par ailleurs, le président a abordé les priorités régionales et diplomatiques, soulignant que la volonté de l'Éthiopie d'obtenir un accès équitable et pacifique aux voies maritimes repose sur l'intérêt mutuel, le dialogue et la coopération diplomatique.

Il a rendu hommage aux membres des Forces de défense nationale éthiopiennes, de la police fédérale et régionale, ainsi qu'aux forces de sécurité, pour leur dévouement sans faille à la sauvegarde de la paix et de l'intégrité territoriale de la nation face aux menaces tant internes qu'externes.