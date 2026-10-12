Ethiopie: Le nouveau gouvernement Medemer et la diplomatie stratégique marquent une semaine décisive

Du renouvellement d'un mandat politique de cinq ans et de la reconstitution du gouvernement aux partenariats stratégiques à travers l'Afrique et l'Asie, en passant par des étapes majeures en matière de développement, la semaine du 4 au 10 octobre en Éthiopie a donné le ton d'un nouveau chapitre de gouvernance, de transformation et d'engagement international.

L'Éthiopie a clôturé une semaine décisive marquée par la transition politique, le renouveau institutionnel et la diplomatie de haut niveau, jetant ainsi les bases d'un nouveau chapitre quinquennal sous la houlette du gouvernement Medemer. La reconduction du Premier ministre Abiy Ahmed, l'approbation par le Parlement d'un gouvernement fédéral renouvelé, l'élargissement des partenariats internationaux et les initiatives économiques majeures ont, ensemble, souligné les ambitions du pays visant à accélérer la transformation nationale et à renforcer sa position régionale et mondiale.

La dynamique politique de la semaine a débuté avec l'ouverture de la nouvelle année parlementaire, qui a défini l'orientation de la prochaine phase du gouvernement Medemer. Dans son discours, le président Taye Atske Selassie a mis l'accent sur l'unité nationale, la paix durable, la consolidation économique et la résilience institutionnelle, alors que l'Éthiopie s'efforce de faire avancer son programme de développement et de préserver sa souveraineté.

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La prestation de serment du Premier ministre Abiy Ahmed pour un nouveau mandat de cinq ans a constitué une étape décisive, jetant les bases politiques du nouveau gouvernement. Le Parlement a ensuite approuvé le nouveau gouvernement fédéral, marquant ainsi une étape cruciale vers la traduction du mandat du gouvernement en politiques, en réformes institutionnelles et en résultats concrets en matière de développement.

Lors de sa première session ordinaire de la septième législature, la Chambre des représentants du peuple a approuvé la nomination de 22 ministres du gouvernement fédéral proposés par le Premier ministre Abiy Ahmed. Le processus de sélection a pris en compte les diplômes, l'expérience professionnelle et les capacités avérées de mise en oeuvre, tout en accordant une importance particulière à la diversité de genre, ethnique et religieuse. Ces nominations visent à renforcer la prestation des services publics et à promouvoir les intérêts nationaux, conformément aux attentes des citoyens qui ont participé à l'élection législative du 1er juin, pour laquelle plus de 54 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales.

Parallèlement, la diplomatie s'est imposée comme un moteur déterminant dans les relations de l'Éthiopie avec le reste du monde.

Les entretiens du Premier ministre Abiy avec le vice-président nigérian Kashim Shettima à Addis-Abeba ont mis en évidence le potentiel d'un approfondissement de la coopération entre deux des principaux acteurs politiques et économiques de l'Afrique. Les discussions ont porté sur les opportunités en matière de commerce, d'investissement et d'intégration continentale, soulignant l'importance de partenariats africains plus solides pour favoriser une prospérité partagée et faire progresser les aspirations de développement du continent.

Les relations de l'Éthiopie avec l'Inde ont ajouté une autre dimension stratégique à cette semaine. Lors de sa rencontre avec le ministre indien des Affaires étrangères, le Dr S. Jaishankar, le Premier ministre Abiy a exploré les voies permettant d'élargir la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l'enseignement supérieur, des échanges culturels et de la transformation numérique. Ces discussions ont reflété les relations de longue date entre les deux pays et leur intérêt commun à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération stratégique.

Parallèlement, la quête par l'Éthiopie d'un accès fiable et souverain à la mer est restée au coeur du débat national. L'ancien président de la Chambre des représentants du peuple, Abadula Gemeda, a réaffirmé la détermination du pays à faire valoir ses intérêts stratégiques, soulignant l'importance de l'accès maritime pour l'avenir économique de l'Éthiopie, la connectivité régionale et ses aspirations géopolitiques.

La diplomatie de l'eau a également occupé une place importante. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa, a mis en avant les efforts déployés par l'Éthiopie pour évaluer les coûts économiques et les opportunités de développement perdues liés aux obstacles rencontrés dans le cadre des projets liés au Nil. Cette initiative a attiré une attention renouvelée sur la volonté de l'Éthiopie de parvenir à une utilisation équitable de l'eau et sur sa détermination à faire avancer des projets de développement au service de sa population tout en soutenant la coopération régionale.

La transformation économique a pris un nouvel élan grâce à une avancée majeure en matière de valorisation des ressources minérales.

L'inauguration d'une raffinerie nationale de métaux précieux dans la zone économique spéciale de Bole Lemi a marqué une avancée vers l'expansion de la transformation minière nationale, la rétention d'une plus grande partie de la valeur au sein de l'économie nationale et le renforcement des recettes en devises étrangères. En développant sa capacité à raffiner les métaux précieux sur son territoire, l'Éthiopie poursuit une ambition industrielle plus large : aller au-delà des exportations de matières premières pour s'orienter vers une production à plus forte valeur ajoutée, l'investissement et la création d'emplois.

La durabilité environnementale a constitué un autre temps fort important. Des spécialistes internationaux de la sylviculture et des experts des Nations unies ont salué l'initiative « Green Legacy » de l'Éthiopie pour sa contribution à la restauration écologique et à la résilience climatique. Cette initiative continue de renforcer l'ambition de l'Éthiopie de concilier développement économique et protection de l'environnement, tout en faisant progresser ses engagements plus larges en matière de climat et de durabilité.

La consolidation de la paix et l'action humanitaire sont restées tout aussi importantes dans l'agenda national.

La Commission nationale de réhabilitation a appelé les militants armés encore présents au Tigray à déposer les armes et à rejoindre le processus de réhabilitation et de démobilisation, soulignant ainsi l'importance constante de la consolidation de la paix et de la réintégration. Parallèlement, le gouvernement fédéral a poursuivi l'aide d'urgence aux communautés touchées par les récents aléas climatiques, reflétant la nécessité de combiner le développement à long terme avec des réponses rapides aux besoins humanitaires.

Les préparatifs en vue de la célébration du septième Mois national de la cybersécurité et de la 19e Journée nationale du drapeau ont encore mis en évidence l'importance de la sécurité numérique, de l'identité nationale et de la recherche d'un consensus, alors que l'Éthiopie évolue dans un environnement national et international de plus en plus complexe.

Dans l'ensemble, les événements survenus du 4 au 10 octobre révèlent un gouvernement qui entame son nouveau mandat dans un contexte marqué par de fortes attentes de la population, d'importantes ambitions économiques et un paysage géopolitique régional exigeant. Le renouvellement du gouvernement et la réforme institutionnelle occupent une place centrale dans l'agenda national, tandis que les relations avec le Nigeria et l'Inde témoignent des efforts continus de l'Éthiopie pour diversifier ses partenariats et étendre son rayonnement diplomatique.

Le défi plus large consistera à traduire les engagements politiques et la dynamique diplomatique en améliorations mesurables de la vie des citoyens, en institutions plus solides, en une croissance économique durable et en une paix durable. Alors que le gouvernement Medemer entame son mandat de cinq ans, l'orientation de l'Éthiopie sera déterminée non seulement par sa quête de souveraineté et d'influence internationale, mais aussi par sa capacité à mettre en oeuvre un développement inclusif et à transformer ses ambitions nationales en résultats concrets.