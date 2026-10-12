Ethiopie: Le Premier ministre Abiy appelle à l'unité nationale et à la responsabilité partagée à l'occasion de la 19e Journée du drapeau national éthiopien

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les Éthiopiens à renforcer l'unité nationale, à assumer leur diversité et à prendre collectivement leurs responsabilités pour assurer la prospérité du pays, alors que l'Éthiopie célèbre la 19e Journée du drapeau national sous le thème « Notre drapeau, symbole de consensus national et d'unité ».

Dans son message prononcé à cette occasion, le Premier ministre a décrit l'unité nationale comme le fondement du cheminement de l'Éthiopie vers la prospérité, soulignant que le drapeau national représente l'histoire commune du pays, sa souveraineté et sa force dans la diversité.

Évoquant la bataille historique d'Adoua, le Premier ministre Abiy a mis en avant la manière dont les Éthiopiens de différentes régions du pays se sont unis face à un défi commun, démontrant ainsi au monde entier la puissance de l'action collective et de la solidarité nationale.

Il a noté que l'héritage d'Adoua continue d'appeler chaque génération à dépasser les divisions et à contribuer à préserver l'avenir de la nation.

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« Medemer », la philosophie éthiopienne de synergie et de progrès collectif, invite les citoyens à aller au-delà de l'observation passive et à devenir des acteurs actifs dans la construction du destin de leur pays, a souligné le Premier ministre.

Il a en outre souligné que les langues, les religions et les identités de l'Éthiopie constituent les fils indissociables d'un tissu national commun, tissé au fil de siècles d'histoire partagée.

Le Premier ministre Abiy a précisé que l'engagement sincère envers la nation commence par des actes individuels de courage, de solidarité et de dévouement, guidés par une vision qui transcende les intérêts personnels et sert le bien commun.

Le Premier ministre a également rendu hommage aux générations précédentes, dont les sacrifices ont contribué à préserver le pays, et a exhorté les générations actuelles à s'appuyer sur cet héritage pour léguer une Éthiopie plus forte et plus prospère à celles qui suivront.

Il a conclu en invitant chaque Éthiopien à réfléchir à sa contribution personnelle à l'unité et au développement nationaux, soulignant que l'avenir du pays dépend de l'engagement commun de ses citoyens.

La 19e Journée du drapeau national est l'occasion de réaffirmer les valeurs de souveraineté, d'unité et de responsabilité collective, le drapeau national étant le symbole de l'histoire durable de l'Éthiopie et de ses aspirations à un avenir commun.