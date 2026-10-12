Madagascar: Mandroseza - Une nouvelle station de pompage opérationnelle sous peu

12 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

L'accès à l'eau potable dans le Grand Tanà franchit un cap décisif. Les travaux de construction de la nouvelle station de pompage de Mandroseza 1 affichent désormais un taux d'avancement de 80 %.

Une visite de chantier s'est déroulée vendredi dernier, réunissant les équipes de la JIRAMA et du Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Eau Potable (PAAEP) afin de constater de visu l'état des travaux. Financée par la Banque mondiale, sous la tutelle du MEF (ministère de l'Économie et des Finances) et du MEAH (ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène), cette infrastructure moderne vient remplacer la vieille installation coloniale. Elle vise à répondre durablement aux besoins constants de la population tout en appuyant le redressement de la JIRAMA.

Infrastructures. Sur le plan technique, l'infrastructure s'annonce imposante. Installée dans un bâtiment flambant neuf, la station comptera sept grandes pompes, dont une de secours destinée à prévenir toute panne. Sa capacité de production passera de 80 000 m³ à 120 000 m³ d'eau par jour, assurant un renforcement net du débit et réduisant significativement les coupures intempestives.

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Par ailleurs, ce joyau technologique comprend une salle de contrôle dernier cri, de nouveaux équipements électriques et un système automatisé de pilotage permettant une supervision à distance. Selon le calendrier prévisionnel établi par les responsables, l'achèvement total des travaux est attendu pour mars 2027. De quoi donner un réel souffle d'espoir aux usagers de la capitale.

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