Madagascar: Trophées du Jeune Entrepreneur BNI - Les trois lauréats face au défi de la croissance

La 17e édition des Trophées du Jeune Entrepreneur distingue trois entreprises dans l'agriculture, la pisciculture et la formation. Les crédits annoncés doivent leur permettre de franchir un nouveau cap.

Si un trophée récompense un parcours, le financement doit permettre de poursuivre l'aventure. BNI Madagascar a annoncé, le 9 octobre dernier, les trois lauréats des Trophées du Jeune Entrepreneur (TJE) 2026. Organisés sous le parrainage du ministère de l'Industrialisation et du Développement du Secteur privé, cette édition accompagne le thème du « passage à l'échelle », porté par la Rentrée du Jeune Patronat de Madagascar.

Ainsi, dans la catégorie Croissance +, Moli Company, représentée par Vahatraina Tanjona Ranjalahy, est récompensée pour ses activités de collecte, de transformation et de vente de produits agricoles. L'entreprise pourra accéder à un crédit pouvant atteindre 100 millions d'ariary.

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Aqua Valley, portée par Thibault Eddie, remporte quant à elle la catégorie Startup avec son écloserie de tilapia monosexe, tandis que le palmarès Femme Entrepreneure, nouvelle catégorie consacrée cette année, est remporté par BoGasy Academy, représentée par Vero Hanta Kelhie Razafiasimalala. Cette structure intervient dans la formation aux métiers de la mode, de la création et de l'entrepreneuriat. Chacune des deux entreprises pourra accéder à un crédit plafonné à 50 millions d'ariary.

Un nouveau cap. Selon BNI Madagascar, « les récompenses comprennent un accès à des crédits pouvant atteindre les montants annoncés, à un taux de 0 % durant la première année ». Pour les entreprises lauréates, l'enjeu sera de traduire cet accès au financement en capacités supplémentaires, telles que produire davantage, développer les débouchés ou structurer les activités.

Par ailleurs, la banque annonce également un taux bonifié sur le crédit TAFA pour les candidats présélectionnés, sous réserve des conditions habituelles d'octroi. La portée du dispositif dépendra ainsi des financements effectivement mobilisés et des résultats obtenus par les entreprises accompagnées.