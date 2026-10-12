Madagascar: Maison de retraite - Un gala de charité pour soutenir le vieillissement actif

12 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

À l'occasion de son cinquième anniversaire, le Centre La Bonté, maison de retraite médicalisée fondée par le Dr Florienne Ramandrafaliharisoa, gériatre et nutritionniste, a organisé un gala de charité à l'Espace Rose, le 10 octobre 2026. Depuis sa création, l'établissement oeuvre pour le bien-être des personnes âgées tout en développant un centre de formation pour les jeunes à travers douze filières professionnalisantes.

Situé à Andraisoro, le centre dispose d'une capacité d'accueil de 25 résidents, répartis selon leur degré d'autonomie. En cinq ans, près de 200 seniors ont bénéficié de ses services, que ce soit au sein de la structure ou à domicile. Une équipe de 60 professionnels assure l'accompagnement médical, social et quotidien des pensionnaires.

Selon la fondatrice, placer ses parents dans une maison de retraite ne fait pas traditionnellement partie de la culture malgache. Toutefois, les mentalités évoluent progressivement. De plus en plus de familles considèrent aujourd'hui cette démarche comme une autre manière de témoigner de leur amour, en garantissant à leurs aînés un encadrement médical adapté et une vie sociale active.

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Les fonds récoltés lors de ce gala serviront à soutenir le fonctionnement du centre et à renforcer ses actions sociales, notamment les consultations médicales gratuites, la distribution de médicaments et la prise en charge de quelque 500 personnes âgées dans plusieurs quartiers. À terme, le Centre La Bonté ambitionne d'étendre ses actions dans les régions afin de promouvoir un vieillissement actif et en bonne santé.

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